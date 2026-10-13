Çocukların Gittiği Kurs Sayısı Ne Zaman "Çok Fazla" Sayılır?

Rahmanan'a göre çocukların sıkılmayı öğrenmesi gerekiyor ve haftada en az bir günün kurssuz geçmesinde sakınca yok. Kursların amacı her boş saati doldurmak değil, çocuğa ileride boş vaktinde yapabileceği şeylerden bir 'katalog' sunmak.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) de benzer bir noktaya dikkat çekiyor. AAP'nin aktardığına göre çocukların oyuna ayırabildiği zaman on yıllardır azalıyor. Sıkı programlanmış aile ve okul takvimleri de bunun başlıca nedenleri arasında.

Yani buradan çıkarılacak en değerli ders, hiçbir şeyin planlanmadığı bir cumartesi öğleden sonrası çocuğun kendi başına ne yapacağını bulabilmesi. Çocuklarınızın her anlarını planlamayı bırakın!