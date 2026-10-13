Çocukların Gittiği Kurs Sayısı Ne Zaman "Çok Fazla" Sayılır?
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Çocuklarımız, okul hayatlarında zaten oldukça meşguller. Fakat hem enerjilerini atmaları hem de kendilerini yeni alanlarda keşfetmeleri için onları farklı kurslara yönlendiriyoruz. Çocuklarını haftanın 4 günü kursa gönderen bir anne, sonunda asıl eksiğin başka bir yerde olduğunu fark etti.
Newsweek yazarı Anna Rahmanan, kızlarının basketbol, dans, tenis ve dil dersleri arasında koşturduğu haftaları anlattı. Vardığı sonuç birçok ebeveyni şaşırtabilir.
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Çocuklarımız her şeyi denesinler istiyoruz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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