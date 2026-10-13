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Yaşam
Çocukların Gittiği Kurs Sayısı Ne Zaman "Çok Fazla" Sayılır?

Çocukların Gittiği Kurs Sayısı Ne Zaman "Çok Fazla" Sayılır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:45
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Çocuklarımız, okul hayatlarında zaten oldukça meşguller. Fakat hem enerjilerini atmaları hem de kendilerini yeni alanlarda keşfetmeleri için onları farklı kurslara yönlendiriyoruz. Çocuklarını haftanın 4 günü kursa gönderen bir anne, sonunda asıl eksiğin başka bir yerde olduğunu fark etti.

Newsweek yazarı Anna Rahmanan, kızlarının basketbol, dans, tenis ve dil dersleri arasında koşturduğu haftaları anlattı. Vardığı sonuç birçok ebeveyni şaşırtabilir.

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Çocuklarımız her şeyi denesinler istiyoruz.

Çocuklarımız her şeyi denesinler istiyoruz.

Rahmanan'ın 7 yaşındaki kızı pazartesiden perşembeye her gün bir kursa gidiyor. İki kızın programında basketbol, dans, tenis ve İbranice dersleri var. Anne bir de piyano eklemek istiyor ama haftanın yalnızca 7 gün olduğunu hatırlatıyor.

Gerekçesi açık: Çocuk tenisi denemeden ondan hoşlanmadığını bilemez. Rahmanan, kızlarının ergenlikte neyi sevdiklerine bilinçli karar verebilmesi için önlerine olabildiğince çok seçenek koymak istiyor.

Bedeli sadece para değil

Bedeli sadece para değil

Bu yoğunluğun faturası ağır. Kurslara ciddi bir bütçe gidiyor, öğleden sonralar ise bırak-al trafiğiyle geçiyor. Eve yorgun dönen çocuklarla ödev yapmak da giderek zorlaşıyor.

Yine de büyük kız bu programdan memnun ve eve gülümseyerek dönüyor. Rahmanan, küçük kızının aynı tepkiyi vermeyebileceğini söylüyor. Ona göre asıl mesele de bu: Ebeveynler önce yön göstermeli, bir noktadan sonra çocuğun seçimlerini takip etmeli.

Sıkılmak da öğrenilen bir beceri

Sıkılmak da öğrenilen bir beceri

Rahmanan'a göre çocukların sıkılmayı öğrenmesi gerekiyor ve haftada en az bir günün kurssuz geçmesinde sakınca yok. Kursların amacı her boş saati doldurmak değil, çocuğa ileride boş vaktinde yapabileceği şeylerden bir 'katalog' sunmak.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) de benzer bir noktaya dikkat çekiyor. AAP'nin aktardığına göre çocukların oyuna ayırabildiği zaman on yıllardır azalıyor. Sıkı programlanmış aile ve okul takvimleri de bunun başlıca nedenleri arasında. 

Yani buradan çıkarılacak en değerli ders, hiçbir şeyin planlanmadığı bir cumartesi öğleden sonrası çocuğun kendi başına ne yapacağını bulabilmesi. Çocuklarınızın her anlarını planlamayı bırakın!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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