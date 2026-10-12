Çocuk Psikologlarının Hemfikir Olduğu En İyi 'Okul Sonrası' Rutini

Çocuğunuzun okulda çok iyi bir öğrenci olduğunu duyuyor ama eve gelince sanki başka bir çocukla birlikteymişsiniz gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Okulda uslu duran pek çok çocuk, eve adımını attığı anda huysuzlaşabiliyor.

Çocuk psikologları bu duruma 'okul sonrası kısıtlanma çöküşü' diyor. Klinik psikolog Dr. Holly Schiff'e göre bazı çocuklar gün boyunca kurallara uyuyor, duygularını kontrol ediyor, arkadaşlarıyla ilişkilerini yönetiyor ve dikkatini toplamaya çalışıyor. Eve geldiklerinde ise biriken her şeyi dışarı vuruyorlar.

Ama bu aslında bir iltifat! Schiff'e göre ev, çocuğun kendini en güvende hissettiği yer. Gün boyu bastırılan duygular sinirlilik, ağlama, tartışma ya da tam bir kriz olarak ortaya çıkıyor. Yani çocuk evde 'daha kötü davranmıyor', sadece duygusal ve zihinsel enerjisi tükenmiş oluyor.

Peki okuldan eve gelen çocukla ne yapmalısınız?

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