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Türkiye'de Başka Örneği Yok: Bu Mahallede Yaşayan Herkesin Soyadı Aynı!

Türkiye'de Başka Örneği Yok: Bu Mahallede Yaşayan Herkesin Soyadı Aynı!

Deprem Hatay İlginç Bilgiler
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 10:24
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişinin neredeyse tamamı aynı soyadını taşıyor: Öztoprak. 

Mahalleye ilk kez gelenleri şaşırtan bu durum, sakinleri günlük hayatta ilginç çözümler bulmaya zorlamış. İsimler karışmasın diye çocuklara çift isim konuluyor, insanlar birbirini baba adıyla ayırt ediyor.

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İmam ve okul müdürü dışında 17 sokaktaki herkes Öztoprak soyadını taşıyor.

İmam ve okul müdürü dışında 17 sokaktaki herkes Öztoprak soyadını taşıyor.

Reyhanlı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık, adını bir zamanlar bölgede bolca bulunan karacan ağaçlarından alıyor. 1950'li yıllardan bu yana yerleşim yeri olan mahallede yaşayan ailelerin tamamı iki dededen, Hasan ve Tahir'den geliyor. Bu yüzden cami imamı ve okul müdürü gibi kamu görevlileri bir kenara bırakıldığında, mahalle merkezindeki 17 sokakta oturan herkesin kimliğinde aynı soyadı yazıyor.

Mahalle muhtarı Ali Öztoprak, isim benzerliğinin özellikle eskiden ciddi bir dert olduğunu anlatıyor. Muhtarın verdiği bilgiye göre karışıklığın önüne geçmek için aileler çocuklarına ya Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa gibi ikili isimler veriyor ya da Efnan, Arya gibi mahallede pek rastlanmayan isimler seçiyor. Resmi işlemlerdeki karmaşa ise T.C. kimlik numarası uygulamasıyla büyük ölçüde ortadan kalkmış.

Muhtar Öztoprak, 'Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı' sözleriyle yaşanan değişimi özetliyor.

Aynı adı taşıyanların faturaları karışıyor, hesap sonradan e-Devlet'ten kapatılıyor.

Aynı adı taşıyanların faturaları karışıyor, hesap sonradan e-Devlet'ten kapatılıyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Öztoprak'a göre sorun bugün en çok faturalarda kendini gösteriyor. Mahallede aynı ad ve soyada sahip birden fazla kişi bulunduğu için gelen faturanın kime ait olduğu bazen ancak ödendikten sonra anlaşılıyor. Öztoprak, 'Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz' diyor. Ödemeler e-Devlet üzerinden kontrol edilip karşılaştırıldıktan sonra kimin kime borçlu olduğu netleşiyor.

Günlük hayatta ise lakap yerine baba adı devreye giriyor. Mahallede insanlar birbirini 'Ahmet Halit oğlu', 'Yakup Halit oğlu', 'Ali Ömer oğlu' gibi tanımlamalarla ayırıyor. Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi Arapça adlandırmalar da kullanılıyor. Dışarıdan biri gelip belli bir Öztoprak'ı sorduğunda ise aynı soyadını taşıyanların çevre mahallelerde de yaşadığı hatırlatılıyor.

Karacanlık, 6 Şubat depremlerinin ardından ciddi bir nüfus kaybı da yaşadı. Muhtarın anlattığına göre deprem öncesinde yaklaşık 150 hanenin bulunduğu mahalleden pek çok aile Reyhanlı merkeze, Antakya'ya ve Kırıkhan'a taşındı. Ahmet Öztoprak'a göre bugün yalnızca mahalle merkezinde 180-185 kişi yaşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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