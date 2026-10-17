Türkiye'de Başka Örneği Yok: Bu Mahallede Yaşayan Herkesin Soyadı Aynı!

Reyhanlı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık, adını bir zamanlar bölgede bolca bulunan karacan ağaçlarından alıyor. 1950'li yıllardan bu yana yerleşim yeri olan mahallede yaşayan ailelerin tamamı iki dededen, Hasan ve Tahir'den geliyor. Bu yüzden cami imamı ve okul müdürü gibi kamu görevlileri bir kenara bırakıldığında, mahalle merkezindeki 17 sokakta oturan herkesin kimliğinde aynı soyadı yazıyor.

Mahalle muhtarı Ali Öztoprak, isim benzerliğinin özellikle eskiden ciddi bir dert olduğunu anlatıyor. Muhtarın verdiği bilgiye göre karışıklığın önüne geçmek için aileler çocuklarına ya Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa gibi ikili isimler veriyor ya da Efnan, Arya gibi mahallede pek rastlanmayan isimler seçiyor. Resmi işlemlerdeki karmaşa ise T.C. kimlik numarası uygulamasıyla büyük ölçüde ortadan kalkmış.

Muhtar Öztoprak, 'Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı' sözleriyle yaşanan değişimi özetliyor.