Türkiye'de Başka Örneği Yok: Bu Mahallede Yaşayan Herkesin Soyadı Aynı!
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişinin neredeyse tamamı aynı soyadını taşıyor: Öztoprak.
Mahalleye ilk kez gelenleri şaşırtan bu durum, sakinleri günlük hayatta ilginç çözümler bulmaya zorlamış. İsimler karışmasın diye çocuklara çift isim konuluyor, insanlar birbirini baba adıyla ayırt ediyor.
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İmam ve okul müdürü dışında 17 sokaktaki herkes Öztoprak soyadını taşıyor.
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Aynı adı taşıyanların faturaları karışıyor, hesap sonradan e-Devlet'ten kapatılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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