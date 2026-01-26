Yılmaz Soyadına Sahip Olanlar Olanlar 30 Ülkenin Nüfusunu Solladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Nüfus İstatistikleri Portalı verilerine göre, Türkiye'de en yaygın soyadı 'Yılmaz' oldu. Türkiye'de 1.175.000 Yılmaz soyadına sahip vatandaş varken illere göre hesaplandığında 70'den fazla şehirde en çok kullanılan soyadı yine Yılmaz oldu. 'Yılmazlar' BM'ye bağlı 40'tan fazla bağımsız ülkenin nüfusunu geçti.
Yılmaz soyadı 70'ten fazla şehirde en popüler soyadı.
Yılmazlar üç İzlanda kadar...
