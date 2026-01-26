onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yılmaz Soyadına Sahip Olanlar Olanlar 30 Ülkenin Nüfusunu Solladı

Yılmaz Soyadına Sahip Olanlar Olanlar 30 Ülkenin Nüfusunu Solladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.01.2026 - 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Nüfus İstatistikleri Portalı verilerine göre, Türkiye'de en yaygın soyadı 'Yılmaz' oldu. Türkiye'de 1.175.000 Yılmaz soyadına sahip vatandaş varken illere göre hesaplandığında 70'den fazla şehirde en çok kullanılan soyadı yine Yılmaz oldu. 'Yılmazlar' BM'ye bağlı 40'tan fazla bağımsız ülkenin nüfusunu geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılmaz soyadı 70'ten fazla şehirde en popüler soyadı.

Yılmaz soyadı 70'ten fazla şehirde en popüler soyadı.

En çok kullanılan 10 soyadı ise şöyle;

Yılmaz: 1.174.516 kişi

Kaya: 894.360 kişi

Demir: 871.107 kişi

Çelik: 714.184 kişi

Şahin: 698.926 kişi

Yıldırım: 658.530 kişi 

Öztürk: 607.459 kişi 

Aydın: 581.452 kişi 

Doğan: 556.128 kişi 

Yıldız: 548.291 kişi 

Kaynak: Veri Kaynağı

Yılmazlar üç İzlanda kadar...

Yılmazlar üç İzlanda kadar...

Toplam BM üyesi 193'ten, nüfusu 1 milyondan az olan yaklaşık 25-28 ülke varken Cibuti, Esvatini, Mauritius gibi ülkelerin nüfusları Yılmaz soyadı olan vatandaşlara yakın seyrediyor. Bu sayı yaklaşık iki Karadağ ve iki Malta nüfusuna denk geliyor. Lüksemburg, Malta ve İzlanda nüfusunu topladığımızda Türkiye'deki Yılmazlara yaklaşamıyor.

İçeriği yapay zeka yorumuyla dinleyebilirsiniz ✨

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın