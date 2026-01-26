onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Ev Kuşlarına Dair Yapılan 'Mental' Tespiti Ortalığı Karıştırdı

Ev Kuşlarına Dair Yapılan 'Mental' Tespiti Ortalığı Karıştırdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 10:26

Sosyal medyanın tespitleri de tartışmaları da hiç bitmez. Bu kez bir kullanıcı 'iki gün evden çıkmayan kişileri' eleştirdi ve mentallerinin değişik olduğunu söyledi. Binlerce kişi bu paylaşıma hak verirken binlerce kişi de karşı çıktı. Anlayacağınız, X'te ev kuşu ve sosyal kelebek tartışması başladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi;

İlk paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Ardından bu görüşe karşı çıkanlardan tepkiler yağdı.

Ardından bu görüşe karşı çıkanlardan tepkiler yağdı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın