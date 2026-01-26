Ev Kuşlarına Dair Yapılan 'Mental' Tespiti Ortalığı Karıştırdı

Sosyal medyanın tespitleri de tartışmaları da hiç bitmez. Bu kez bir kullanıcı 'iki gün evden çıkmayan kişileri' eleştirdi ve mentallerinin değişik olduğunu söyledi. Binlerce kişi bu paylaşıma hak verirken binlerce kişi de karşı çıktı. Anlayacağınız, X'te ev kuşu ve sosyal kelebek tartışması başladı!