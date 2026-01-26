Ev Kuşlarına Dair Yapılan 'Mental' Tespiti Ortalığı Karıştırdı
Sosyal medyanın tespitleri de tartışmaları da hiç bitmez. Bu kez bir kullanıcı 'iki gün evden çıkmayan kişileri' eleştirdi ve mentallerinin değişik olduğunu söyledi. Binlerce kişi bu paylaşıma hak verirken binlerce kişi de karşı çıktı. Anlayacağınız, X'te ev kuşu ve sosyal kelebek tartışması başladı!
İlk paylaşım şöyleydi;
Ardından bu görüşe karşı çıkanlardan tepkiler yağdı.
