Babaların Beklenmedik Alınganlıklarından Değeri Çok Geç Anlaşılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaların Beklenmedik Alınganlıklarından Değeri Çok Geç Anlaşılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
25.01.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

30 bile olurdu...

30 bile olurdu...
twitter.com

Bir de bu mu çıktı şimdi?

Bir de bu mu çıktı şimdi?
twitter.com

Ah anneler...

Ah anneler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
O borçların bitmesi için en az Temmuz'a kadar uyumamız lazım.

O borçların bitmesi için en az Temmuz'a kadar uyumamız lazım.
twitter.com

Birçoğumuz gibi...

Birçoğumuz gibi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Neden bu kadar alıngansınız babalar?

Neden bu kadar alıngansınız babalar?
twitter.com

Etiketi yanlış doldurunca üst üste birkaç etiket yapıştırmanın verdiği rahatsızlığı bile özledim.

Etiketi yanlış doldurunca üst üste birkaç etiket yapıştırmanın verdiği rahatsızlığı bile özledim.
twitter.com
En nefret ettiğimiz şeyin sürekli değişmesinde bir problem yok.

En nefret ettiğimiz şeyin sürekli değişmesinde bir problem yok.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

