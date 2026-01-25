onedio
Bir İçerik Üreticisi Hazırladığı Video ile Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 09:06 Son Güncelleme: 25.01.2026 - 09:25

Yapay zeka hayatımıza çok hızlı bir biçimde girdi. Kısa sürede günlük hayatımıza yerleşen teknolojilerden biri oldu. Öyle ki gelişimi de bir hayli hızlı oldu. Yalnızca birkaç yıl önce yapay zeka ile hazırlanan videolar ile bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Ayrıca yapay zekanın yapabildikleri de bir hayli arttı. 

'emrecanondes' isimli içerik üreticisi yapay zekanın geldiği noktayı bir video ile gösterdi. Görüntüler yapay zeka ile yapılabilecekler üzerine düşündürdü.

Yapay zeka dolandırıcıların eldinde nasıl tehlikeli bir araca dönüşüyor?

Ses Klonlama (Deepfake Voice) Dolandırıcılar, bir yakınınızın veya yöneticiniz sosyal medyadaki kısa bir ses kaydını kullanarak sesini taklit ediyor. Sizi arayıp acil bir durum olduğunu, kaza yaptıklarını veya paraya sıkıştıklarını söyleyerek panik halinden faydalanıyorlar.

Görüntülü Arama Dolandırıcılığı 'Deepfake' teknolojisiyle bir başkasının yüzünü gerçek zamanlı olarak kendi yüzlerine giydiriyorlar. Genellikle 'kameram bozuk' veya 'internet çekmiyor' gibi bahanelerle görüntüdeki takılmaları gizlemeye çalışıyorlar. Özellikle görme problemi olan yaşlılar için oldukça tehlikeli olabiliyor.

Gelişmiş Oltalama (Phishing) Yapay zeka, hatasız ve çok profesyonel dille yazılmış e-postalar hazırlayabiliyor. Eskiden imla hatalarından anladığımız sahte banka veya kargo mailleri, artık resmi kurumlardan gelenlerden ayırt edilemeyecek kadar kusursuz hale geldi.

Sahte Yatırım Videoları Ünlü iş insanlarının veya siyasetçilerin görüntüleri yapay zekayla manipüle edilerek sahte yatırım tavsiyeleri verdikleri videolar oluşturuluyor. Bu videolarda yüksek kazanç vaat eden linklere tıklamanız istenerek bilgileriniz veya paranız çalınıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görünüsü de böyle bir amaçla kullanılmıştı.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
