Bir İçerik Üreticisi Hazırladığı Video ile Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi

Ses Klonlama (Deepfake Voice) Dolandırıcılar, bir yakınınızın veya yöneticiniz sosyal medyadaki kısa bir ses kaydını kullanarak sesini taklit ediyor. Sizi arayıp acil bir durum olduğunu, kaza yaptıklarını veya paraya sıkıştıklarını söyleyerek panik halinden faydalanıyorlar.

Görüntülü Arama Dolandırıcılığı 'Deepfake' teknolojisiyle bir başkasının yüzünü gerçek zamanlı olarak kendi yüzlerine giydiriyorlar. Genellikle 'kameram bozuk' veya 'internet çekmiyor' gibi bahanelerle görüntüdeki takılmaları gizlemeye çalışıyorlar. Özellikle görme problemi olan yaşlılar için oldukça tehlikeli olabiliyor.

Gelişmiş Oltalama (Phishing) Yapay zeka, hatasız ve çok profesyonel dille yazılmış e-postalar hazırlayabiliyor. Eskiden imla hatalarından anladığımız sahte banka veya kargo mailleri, artık resmi kurumlardan gelenlerden ayırt edilemeyecek kadar kusursuz hale geldi.

Sahte Yatırım Videoları Ünlü iş insanlarının veya siyasetçilerin görüntüleri yapay zekayla manipüle edilerek sahte yatırım tavsiyeleri verdikleri videolar oluşturuluyor. Bu videolarda yüksek kazanç vaat eden linklere tıklamanız istenerek bilgileriniz veya paranız çalınıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görünüsü de böyle bir amaçla kullanılmıştı.