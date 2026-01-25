Bir İçerik Üreticisi Hazırladığı Video ile Yapay Zekanın Geldiği Noktayı Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/emrecanonde...
Yapay zeka hayatımıza çok hızlı bir biçimde girdi. Kısa sürede günlük hayatımıza yerleşen teknolojilerden biri oldu. Öyle ki gelişimi de bir hayli hızlı oldu. Yalnızca birkaç yıl önce yapay zeka ile hazırlanan videolar ile bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Ayrıca yapay zekanın yapabildikleri de bir hayli arttı.
'emrecanondes' isimli içerik üreticisi yapay zekanın geldiği noktayı bir video ile gösterdi. Görüntüler yapay zeka ile yapılabilecekler üzerine düşündürdü.
Yapay zeka dolandırıcıların eldinde nasıl tehlikeli bir araca dönüşüyor?
