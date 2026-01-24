Fotoğraf Çektirmediği Ünlü Kalmayan TikTok Kullanıcısı "Kendini Rihanna Sanan" Egoist Ünlüleri Sıraladı

Ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek her dönem önemli görülen bir olaydı. Fakat 'hafsavdzzz' isimli sosyal medya kullanıcısı bunu başka bir seviyeye taşıdı. Kendisinin hemen hemen her ünlüyle fotoğrafı var. Hatta 'O ünlülerle değil, ünlüler onunla fotoğraf çekiliyor' bile deniyor.

Her ünlüye bir şekilde ulaşabilen Hafsa, egolu ünlüleri sıraladı. Hatta bu isimleri 'Kendilerini Rihanna sanan ünlüler' olarak tanımladı. Listeyi fotoğraf çekilmek istediği sırada gösterdikleri tavra göre yaptığından pek çok kişi, kimsenin fotoğraf çekilmeye mecbur olmadığını, bu yüzden bunun 'ego' olarak tanımlanamayacağını savundu.