Fotoğraf Çektirmediği Ünlü Kalmayan TikTok Kullanıcısı "Kendini Rihanna Sanan" Egoist Ünlüleri Sıraladı

Ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek her dönem önemli görülen bir olaydı. Fakat 'hafsavdzzz' isimli sosyal medya kullanıcısı bunu başka bir seviyeye taşıdı. Kendisinin hemen hemen her ünlüyle fotoğrafı var. Hatta 'O ünlülerle değil, ünlüler onunla fotoğraf çekiliyor' bile deniyor.
Her ünlüye bir şekilde ulaşabilen Hafsa, egolu ünlüleri sıraladı. Hatta bu isimleri 'Kendilerini Rihanna sanan ünlüler' olarak tanımladı. Listeyi fotoğraf çekilmek istediği sırada gösterdikleri tavra göre yaptığından pek çok kişi, kimsenin fotoğraf çekilmeye mecbur olmadığını, bu yüzden bunun 'ego' olarak tanımlanamayacağını savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafsa'nın listesi bir hayli kabarıktı. Bazı isimler ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın