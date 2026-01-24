Nurseli İdiz Taksiyle Yaptığı Şehirlerarası Yolculuğun Hikayesini Anlattı: "Sabit Fiyata Anlaştık"

Nurseli İdiz, Türk televizyon ve sinema dünyasının efsane isimlerinden biri. Yalan Dünya, Harem, Kınalı Kar gibi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu aynı zamanda tiyatro sahnesinde de yer alıyor. Fakat tüm bunların ötesinde kendisi meşhur taksi anısıyla anılıyor bildiğiniz üzere.

Eser Yenenler'in YouTube kanalındaki Linç@ programına konuk olan Nurseli İdiz, meşhur taksi anısının hikayesini anlattı. Anlatırken ise bir kere daha güldürdü.