Nurseli İdiz Taksiyle Yaptığı Şehirlerarası Yolculuğun Hikayesini Anlattı: "Sabit Fiyata Anlaştık"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2026 - 17:49

Nurseli İdiz, Türk televizyon ve sinema dünyasının efsane isimlerinden biri. Yalan Dünya, Harem, Kınalı Kar gibi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu aynı zamanda tiyatro sahnesinde de yer alıyor. Fakat tüm bunların ötesinde kendisi meşhur taksi anısıyla anılıyor bildiğiniz üzere. 

Eser Yenenler'in YouTube kanalındaki Linç@ programına konuk olan Nurseli İdiz, meşhur taksi anısının hikayesini anlattı. Anlatırken ise bir kere daha güldürdü.

"Benim babam da öyleydi"

Babasının da her yere taksiyle gittiğini anlatan İdiz, ailecek araba kullanamadıklarını bu yüzden her yere taksi ile gittiklerini söyledi. Meşhur taksi yolcuğunda da Erzindan'dan yola çıkan Nurseli İdiz, eve vardıklarında taksici için yemek hazırlattığını anlattı. Gittiği etkinliklerde şoförü kapıda bekletmeyi sevmediği için özel şoför tutmadığını anlatan Nurseli İdiz, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
