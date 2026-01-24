onedio
Cüneyt Özdemir'in YouTube Kanalında Konuşuldu: İşte Tarkan'ın İstanbul Konserinden Kazandığı Para

Cüneyt Özdemir'in YouTube Kanalında Konuşuldu: İşte Tarkan'ın İstanbul Konserinden Kazandığı Para

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 14:26

Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul’da sahneye çıktı. Unutulmaz konserler veren Tarkan’ın elde ettiği gelir ortaya çıktı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Tarkan’ın sekiz konser sonunda 4 milyon dolar kazanacağı iddia edildi. Megastarın her konser için 500 bin dolar ücret talep ettiği de iddialar arasında.

Tarkan’ın İstanbul konserlerinden elde ettiği gelir ortaya çıktı.

Tarkan’ın İstanbul konserlerinden elde ettiği gelir ortaya çıktı.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Elif Eperen, Tarkan’ın sahne fiyatının 500 bin dolar olduğunu ileri sürdü. Elif Eperen, megastarın konserlerden elde ettiği gelire dair bir tahminde bulunarak “8 gece İstanbul’da konser yapacağını düşündüğümüz senaryoda 4 milyon dolara (yaklaşık 173 milyon TL) yakın bir para elde edeceğini görüyoruz” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
