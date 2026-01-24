Cüneyt Özdemir'in YouTube Kanalında Konuşuldu: İşte Tarkan'ın İstanbul Konserinden Kazandığı Para
Megastar Tarkan, 7 yıl aranın ardından İstanbul’da sahneye çıktı. Unutulmaz konserler veren Tarkan’ın elde ettiği gelir ortaya çıktı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Tarkan’ın sekiz konser sonunda 4 milyon dolar kazanacağı iddia edildi. Megastarın her konser için 500 bin dolar ücret talep ettiği de iddialar arasında.
