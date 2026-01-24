onedio
Dilan Çiçek Deniz Sosyal Anksiyeteyle Mücadelesini Paylaştı

Dilan Çiçek Deniz Sosyal Anksiyeteyle Mücadelesini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
24.01.2026 - 15:26

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir yaşadığı zorluklardan söz etti. Deniz, özellikle sosyal ortamlarda kendisini baskı altında hissettiğini ifade etti. Bu durumun günlük hayatını etkilediğini belirten oyuncu, yaşadıklarını açık bir dille anlattı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz, bir süredir sosyal anksiyete yaşadığını dile getirdi.

Dilan Çiçek Deniz, bir süredir sosyal anksiyete yaşadığını dile getirdi.

Kalabalık ortamlarda bulunmanın kendisi için zorlaştığını söyledi. Zaman zaman evden çıkmak istemediğini ve günlük işlerini ertelediğini belirtti. Bu sürecin farkına vardıkça kendini daha yakından tanımaya başladığını ifade etti. Deniz, yaşadıklarının uzun süre devam ettiğini gizlemedi. Ancak son dönemde daha kontrollü hissettiğini de ekledi.

Aşağıdaki paylaşımı yaparak duygularını ifade etti.

Aşağıdaki paylaşımı yaparak duygularını ifade etti.

Hayatındaki tempoyu yavaşlatmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Kendini zorlamadan ilerlemeyi tercih ettiğini vurguladı. Oyuncu, herkesin zaman zaman benzer duygular yaşayabileceğini hatırlattı. Bu konuların konuşulmasının önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Paylaşımında profesyonel destek almanın da etkili olduğunu ima etti. Sosyal medyada birçok kullanıcı deneyimlerini yorumlarda paylaştı. Bazı takipçiler, Deniz’in anlattıklarını kendilerine yakın bulduklarını yazdı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
