Dilan Çiçek Deniz Sosyal Anksiyeteyle Mücadelesini Paylaştı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir yaşadığı zorluklardan söz etti. Deniz, özellikle sosyal ortamlarda kendisini baskı altında hissettiğini ifade etti. Bu durumun günlük hayatını etkilediğini belirten oyuncu, yaşadıklarını açık bir dille anlattı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Çiçek Deniz, bir süredir sosyal anksiyete yaşadığını dile getirdi.
Aşağıdaki paylaşımı yaparak duygularını ifade etti.
