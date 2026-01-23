onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan Konserine Gidemediği İçin İsyan Eden Komedyene Tarkan'dan Bilet Jesti

Tarkan Konserine Gidemediği İçin İsyan Eden Komedyene Tarkan'dan Bilet Jesti

Tarkan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 22:22

Komedyen Miray Akovalıgil, Instagram hesabından Tarkan'ın yıllar sonra verdiği konserlere bilet bulamayıp gidemeyenlerin sesi oldu. Tarkan konseri için bilet bulamayan Akovalıgil, Tarkan'dan yeni konser tarihi isterken megastar o paylaşımı gördü ve komedyene bilet hediye etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarkan yıllar sonra Türkiye'de konser verdi. Fakat yalnızca elini hızlı tutanlar konsere gidebildi.

Tarkan yıllar sonra Türkiye'de konser verdi. Fakat yalnızca elini hızlı tutanlar konsere gidebildi.

Tarkan'ın konser biletleri saatler içinde tükenirken komedyen Miray Akovalıgil, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla isyanını dile getirdi. Tarkan'a ithafen hazırladığı videoda Tarkan'dan yeni konser tarihleri beklediğini belirten Miray Akovalıgil'in videosu Tarkan'ın radarına takıldı. Tarkan, komedyene bilet hediye ederek megastarlığını konuşturdu.

Tarkan'ın yorumunu da buraya bırakalım:

Tarkan'ın yorumunu da buraya bırakalım:

Tarkan, Miray Akovalıgil'in paylaşımına yazdığı yorumda 'Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni 😄sen çok yaşa :) İstediğin konsere yerini ayrılmış bil, bekliyorum 😉❤️' ifadelerini kullandı.

Miray Akovalıgil'in Tarkan paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın