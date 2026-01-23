Tarkan Konserine Gidemediği İçin İsyan Eden Komedyene Tarkan'dan Bilet Jesti
Tarkan yıllar sonra Türkiye'de konser verdi. Fakat yalnızca elini hızlı tutanlar konsere gidebildi.
Tarkan'ın yorumunu da buraya bırakalım:
Miray Akovalıgil'in Tarkan paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
