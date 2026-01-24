Hazal Kaya, Gülşen’e Sevgisini Elini Öpüp Başına Koyarak Gösterdi
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam şarkıcı Gülşen’in konserini izleyenler arasındaydı. Konser sırasında yaşanan kısa bir an, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kaya’nın, Gülşen’in yanına giderek sergilediği samimi davranış dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
Hazal Kaya, Gülşen’in konserine katıldıktan sonra sanatçıyla bir araya geldi.
İşte detaylar 👇
