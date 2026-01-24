Hazal Kaya, Gülşen’e Sevgisini Elini Öpüp Başına Koyarak Gösterdi

Bu buluşma sırasında Kaya’nın, Gülşen’in elini öpüp başına koyması kameralara yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada konu geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar bu davranışı saygı göstergesi olarak yorumladı.

Hazal Kaya, son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Meryem Uzerli’yle arasında geçen diyalog da konuşulmuştu. Uzerli’ye kötü bir niyeti olmadan aslında iltifat etmek isteyerek “Yaşlan artık be kadın” demişti. Ancak iki oyuncu arasında yaş farkının az olması, bu sohbeti daha da dikkat çekici kılmıştı.