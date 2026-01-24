onedio
Hazal Kaya, Gülşen’e Sevgisini Elini Öpüp Başına Koyarak Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
24.01.2026 - 15:58

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam şarkıcı Gülşen’in konserini izleyenler arasındaydı. Konser sırasında yaşanan kısa bir an, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kaya’nın, Gülşen’in yanına giderek sergilediği samimi davranış dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Hazal Kaya, Gülşen’in konserine katıldıktan sonra sanatçıyla bir araya geldi.

Bu buluşma sırasında Kaya’nın, Gülşen’in elini öpüp başına koyması kameralara yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada konu geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar bu davranışı saygı göstergesi olarak yorumladı. 

Hazal Kaya, son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Meryem Uzerli’yle arasında geçen diyalog da konuşulmuştu. Uzerli’ye kötü bir niyeti olmadan aslında iltifat etmek isteyerek “Yaşlan artık be kadın” demişti. Ancak iki oyuncu arasında yaş farkının az olması, bu sohbeti daha da dikkat çekici kılmıştı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
