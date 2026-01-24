onedio
Uzun Süredir MS Hastalığı ile Mücadele Eden Serdar Ortaç Şarkı Söylediği Sırada Sahneden Düştü

Pelin Yelda Göktepe
24.01.2026 - 19:03

Serdar Ortaç pop müziğin efsanelerinden biri. Bir dönem, her yazı bir Serdar Ortaç şarkısı ile karşılıyorduk. Her bir şarkısı dillerimize pelesenk olan Serdar Ortaç son yıllarda müziğinden çok sağlık problemleri ve kumar bağımlılığı ile gündeme geliyor.

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sevenlerini korkuttu. Şarkı söylediği sırada sahneden düşen Ortaç'ın o anları dinleyicilerinden birinin kamerasına yansıdı.

Sağlık durumu iyi.

Bir anda dengesini kaybeden Ortaç'a ekip arkadaşları hemen müdahale etti. MS hastalığı sebebiyle daha önce de benzer denge kayıpları yaşamış, sevenlerini korkutmuştu. Sahneden seyircilerin olduğu alana düşen Ortaç, herhangi bir yara almadı, hatta şarkısını söylemeye devam etti.

