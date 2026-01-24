Uzun Süredir MS Hastalığı ile Mücadele Eden Serdar Ortaç Şarkı Söylediği Sırada Sahneden Düştü

Serdar Ortaç pop müziğin efsanelerinden biri. Bir dönem, her yazı bir Serdar Ortaç şarkısı ile karşılıyorduk. Her bir şarkısı dillerimize pelesenk olan Serdar Ortaç son yıllarda müziğinden çok sağlık problemleri ve kumar bağımlılığı ile gündeme geliyor.
Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sevenlerini korkuttu. Şarkı söylediği sırada sahneden düşen Ortaç'ın o anları dinleyicilerinden birinin kamerasına yansıdı.
Sağlık durumu iyi.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
