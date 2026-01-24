Uzun Süredir MS Hastalığı ile Mücadele Eden Serdar Ortaç Şarkı Söylediği Sırada Sahneden Düştü

Serdar Ortaç pop müziğin efsanelerinden biri. Bir dönem, her yazı bir Serdar Ortaç şarkısı ile karşılıyorduk. Her bir şarkısı dillerimize pelesenk olan Serdar Ortaç son yıllarda müziğinden çok sağlık problemleri ve kumar bağımlılığı ile gündeme geliyor.

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sevenlerini korkuttu. Şarkı söylediği sırada sahneden düşen Ortaç'ın o anları dinleyicilerinden birinin kamerasına yansıdı.