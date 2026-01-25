onedio
Sokakta Gördüğü Kedilerin Üşüdüğünü Fark Eden Miniğin Tatlı Teklifini İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
25.01.2026 - 11:42

Çocukların ve hayvanların arasındaki ilişki, saflığın ve masumiyetin en güzel örneği. Bu özel bağ, hem çocukların hem de hayvanların doğalarının en saf ve masum yanlarını ortaya çıkarıyor. Çocukların yargısız dünyası ile hayvanların karşılıksız sevgisi birleşince ortaya gerçekten kalpleri ısıtan görüntüler çıkabiliyor. 

Minik Bade sokakta gördüğü kedilerin üşüdüğünü fark etti. Onlara kendi eldivenlerini vermeyi teklif ettiği o anlar ise kalplerimizi eritti.

Bir çocuğun hayvan sevgisiyle büyütülmesi çocuğun gelişimi için de çok önemli. Peki bunun ne gibi faydaları var?

  • Duygusal Zeka: Kelimeler olmadan iletişim kurmayı ve empati yapmayı öğretir.

  • Karakter Gelişimi: Kendinden daha zayıf bir canlıyı koruma duygusuyla adalet ve şefkat bilinci aşılar.

  • Sorumluluk: Bir canlının temel ihtiyaçlarını (su, mama) takip etmek, öz disiplini geliştirir.

  • Psikolojik Sağlık: Hayvanlarla kurulan bağ stresi azaltır, yalnızlık hissini giderir ve özgüveni artırır.

  • Doğa Bilinci: Hayvanı seven çocuk, çevresine ve ekosisteme karşı daha duyarlı bir birey olur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
