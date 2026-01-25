Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Eğlencenin adresi yine değişmedi: Mizahın zirvesi bu hafta da X oldu. Dizilerden televizyon programlarına her detayı cımbızla çekip çıkaran kullanıcılar, yine hiçbir detayı kaçırmayarak modumuzu yükseltmeyi başardılar. Siz de izlediğiniz dizi ve programlardan güldürecek detayları kaçırmamak ve haftanın stresini bir kenara bırakıp kahkahaya doymak istiyorsanız, işte en iyi tespitler karşınızda!