Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
25.01.2026 - 19:49

Eğlencenin adresi yine değişmedi: Mizahın zirvesi bu hafta da X oldu. Dizilerden televizyon programlarına her detayı cımbızla çekip çıkaran kullanıcılar, yine hiçbir detayı kaçırmayarak modumuzu yükseltmeyi başardılar. Siz de izlediğiniz dizi ve programlardan güldürecek detayları kaçırmamak ve haftanın stresini bir kenara bırakıp kahkahaya doymak istiyorsanız, işte en iyi tespitler karşınızda!

1. Entegre etmek en mantıklısı dostlar

twitter.com

2. Genel kültür sorusu değil mi?

twitter.com

3. Doğrusu nazar zaten

4. İso'dan sonra sıradaki aday:

twitter.com

5. Ooo daha neler neler var

6. Dizilerden de ben yazılı yoklama yapıyorum o zaman bundan sonra!

7. Bizim temas bağımlılığının geldiği seviye:

twitter.com

8. Diziler konusunda geliştireceğimizi belirtmeyi unutmuşuz ne var bunda?

twitter.com

9. Clean girl olmaya biraz ara verilmiş

10. Sonunda anlaşılamayacağını bilmek...

11. 5 dakika daha...

12. Geçmiş olsun o zaman

twitter.com

13. Bunu her gün yaşayan insanlar, insanlarımız...

twitter.com

14. 23 saat 59 dakika

twitter.com

15. Fadimemiz böyle de güzel ama Erdal Bakkala da ayrı yakışmıştı

twitter.com
16. İkna oldum

twitter.com

17. Ay bu gerçek miydi ya?

twitter.com

18. Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

