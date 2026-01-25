Finaller Art Arda Geldi, TRT Dizisi Zirveye Yaklaştı: 24 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile TRT 1'in 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizisi Gönül Dağı yine rekabeti güçlendirdi. Adeta izleyicinin ikiye bölünmesi reytinglerde de kendisini gösterdi.
Bakalım, cumartesi gününün reytingleri ne olmuş?
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar reyting zirvesindeki yerini koruyor.
6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı ise kaptırdığı zirvenin takibini sürdürüyor.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
