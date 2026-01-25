onedio
Finaller Art Arda Geldi, TRT Dizisi Zirveye Yaklaştı: 24 Ocak Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 16:50

24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. 

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile TRT 1'in 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizisi Gönül Dağı yine rekabeti güçlendirdi. Adeta izleyicinin ikiye bölünmesi reytinglerde de kendisini gösterdi.

Bakalım, cumartesi gününün reytingleri ne olmuş?

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar reyting zirvesindeki yerini koruyor.

Cumartesi günleri pek çok dizinin final yapmasının ardından tahtını sağlama alan Güller ve Günahlar, birinciliğini sürdürmeye devam ediyor.

Total'de geçtiğimiz haftayla aynı sonucu alan Güller ve Günahlar, AB'de küçük bir düşüş yaşasa da ABC1'de reytinglerini yükseltmeyi başardı.

6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı ise kaptırdığı zirvenin takibini sürdürüyor.

Total ve ABC1 gruplarında reytinglerini artıran Gönül Dağı, AB grubunda küçük bir düşüş yaşadı. 

Güller ve Günahlar Total'de 8.57, AB'de 5.60, ABC1'de ise 7.31 reyting aldı.

Gönül Dağı Total'de 6.58, AB'de 4.45, ABC1'de ise 5.77 reyting almayı başardı.

Survivor Total'de 3.94 reytingle 4, AB'de 4.32 reytingle 3., ABC1'de 4.23 reytingle 3. sırada yer aldı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
