Survivor 2026'da Dengeler Değişiyor! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde Yedek İsimleri Açıkladı

Survivor 2026’da Dengeler Değişiyor! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde Yedek İsimleri Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 21:47

Survivor 2026’da beklenmedik gelişmeler peş peşe gelirken yarışmanın gidişatını değiştirecek kritik bir hamle geldi. Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyinde yaptığı açıklamalar, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Yedek yarışmacıların devreye girmesi, 4 gün sürecek Survivor Kupası ve olası takım değişiklikleriyle birlikte adada yeni bir dönem başlarken, gözler yarışmaya dahil olabilecek isimlere çevrildi.

Survivor 2026’da dengeleri değiştirecek kritik süreç resmen başladı.

Yarışmada yaşanan beklenmedik gelişmeler sonrası Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı ve yedek yarışmacılarla ilgili merak edilen detayları tek tek açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Survivor’a dahil olabilecek yeni isimlere çevrildi.

Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre Survivor 2026 yedek kadrosu netleşti.

Yarışmaya dahil olabilecek isimler şöyle:

Erkek yedek yarışmacılar:

  • Doğuş

  • Barış Murat Yağcı

  • Osman Can

  • Sercan

Kadın yedek yarışmacılar:

  • Tuğçe Melis

  • Büşra

  • Nefise Karatay

  • Nagihan

Konseyde en çok konuşulan başlıklardan biri ise 4 gün sürecek Survivor Kupası oldu.

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre yedek yarışmacılar bu süreçte ana takımlardan ayrı bir kampta kalacak.

  • Yarışmalar 3 takım halinde oynanacak

  • Her gün bir ödül ve bir ceza oyunu olacak

Bu etap, yarışmacıların fiziksel olduğu kadar mental dayanıklılığını da test edecek.

Ecem Dalgıçoğlu
