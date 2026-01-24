onedio
Hazal Kaya’nın Çıkışı Sonrası Meryem Uzerli'den Çok Konuşulan Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
24.01.2026 - 17:22

Joy Awards gecesi bu yıl da yalnızca ödüllerle değil, kulis detayları ve sosyal medya yansımalarıyla konuşuldu. Riyad’da düzenlenen törende Türk ünlüler adeta çıkarma yaparken, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri yine Meryem Uzerli oldu. Kırmızı halıdaki şıklığı, enerjisi ve gece boyunca verdiği pozlarla gündeme gelen Uzerli, tören sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bu kez bambaşka bir detayla merak uyandırdı.

Joy Awards gecesi bu yıl da Türk ünlülerin adeta gövde gösterisine sahne oldu.

Riyad’da düzenlenen törende Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Hande Erçel, Barış Arduç, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Büşra Develi ve daha birçok isim kırmızı halıda boy gösterdi. Geceden paylaşılan pozlar, şıklık yarışı ve ünlü isimlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Meryem Uzerli ve Hazal Kaya arasında geçen samimi diyalog oldu. Hazal Kaya’nın Uzerli’yi görünce söylediği “Yaşlan artık be!” sözleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Ancak asıl dikkat çeken detay, tören sonrası Meryem Uzerli’nin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Uzerli, Joy Awards gecesinden yaptığı paylaşımda gecede birlikte olduğu pek çok ismi tek tek etiketlerken, aralarında geçen diyalogla anılan Hazal Kaya’yı etiketlememeyi tercih ettiği görüldü.

Hazal Kaya, ‘yaşlan artık be kadın’ sözlerinin gündeme oturmasının ardından “Ya ben Meyrem’e çok hayranım. Siz bilmezsiniz ama adını Feriha koydum ile Muhteşem Yüzyıl dizi setleri yan yanaydı. O zamandan beri çok severiz birbirimizi.” şeklinde açıklamada bulundu

