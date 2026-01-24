Hazal Kaya’nın Çıkışı Sonrası Meryem Uzerli'den Çok Konuşulan Hamle!

Joy Awards gecesi bu yıl da yalnızca ödüllerle değil, kulis detayları ve sosyal medya yansımalarıyla konuşuldu. Riyad’da düzenlenen törende Türk ünlüler adeta çıkarma yaparken, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri yine Meryem Uzerli oldu. Kırmızı halıdaki şıklığı, enerjisi ve gece boyunca verdiği pozlarla gündeme gelen Uzerli, tören sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bu kez bambaşka bir detayla merak uyandırdı.