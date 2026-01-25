onedio
Estetikleri Beğenilmedi, Survivor Nefise'nin Değişimi Gündem Oldu

Estetikleri Beğenilmedi, Survivor Nefise'nin Değişimi Gündem Oldu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 17:41

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, dün akşam Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'e dahil oldu. Yarışmadaki başarısı kadar güzelliğiyle de konuşulan Nefise, yaptırdığı estetik işlemler sonrası değişimiyle gündem oldu. Nefise'yi izleyenler tanımakta güçlük çekti.

Survivor'ın sevilen isimlerinden biri olan Nefise Karatay, 2023 yılında şampiyon olmasının ardından 2024'te All Star'a katılmıştı.

Survivor'ın sevilen isimlerinden biri olan Nefise Karatay, 2023 yılında şampiyon olmasının ardından 2024'te All Star'a katılmıştı.

İlk sezonun ardından bir miktar değişimiyle konuşulsa da Nefise daha çok başarısı ve güzelliğiyle gündeme gelmeyi sürdürdü. 2 yılın ardından Nefise Karatay, Survivor 2026'ya All Star takımıyla birlikte dahil oldu.

Survivor 2026'da bir kez daha gördüğümüz Nefise, yaptırdığı estetik işlemler sebebiyle izleyenlerin gözüne oldukça farklı göründü.

Survivor 2026'da bir kez daha gördüğümüz Nefise, yaptırdığı estetik işlemler sebebiyle izleyenlerin gözüne oldukça farklı göründü.

Yüzünde pek çok işlem olduğu düşünülen Nefise'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler 'kendine bunu neden yaptı?' diye sordular.

