İptaller Bitti, Kanal D ve TRT 1 Rekabeti Yüksek Reyting Getirdi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 18:35

2025-2026 sezonu dizileri yılbaşı arasının ardından sezonun ikinci yarısında da devam ediyor. Sezon başından bu yana pek çok dizinin final yapmasının ardından, sömestrın da etkisiyle sezona devam eden dizilerin reytinglerinde düşüş yaşandığı görüldü. Reyting uzmanı, TRT 1 ve Kanal D arasındaki rekabetin bu haftaki kazananını açıkladı.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in ardından A.B.İ. dizisi de reytinglerde 10+ üstüne çıkmayı başardı.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Teşkilat, Gönül Dağı gibi diziler haftanın en çok izlenen kanallarının Kanal D ya da TRT 1 olmasını sağlıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'danın yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisinin 10 reytingi geçmesi ile futbol maçları Atv'nin reyting başarısını artırdı.

Reyting uzmanı, 18-24 Ocak 2026 haftasında reytingleri değerlendirdi. Bir süredir zirveyi kaptıran Kanal D ve TRT 1'den geri dönüş geldi!

Reyting uzmanı açıklamasında, 'Televizyonda sömestr tatilinin ilk haftasını ağırlıklı olarak reyting düşüşleriyle tamamlıyoruz. Çarşamba ve perşembe günlerinde maç etkisi diziler üzerinde net şekilde okunuyor. TRT 1, maçların da katkısıyla 67,87 reytinge ulaşarak bu sezonki en yüksek seviyeyi gördü.' ifadelerine yer verdi. TRT 1'i 37,21 reytingle Kanal D izlerken üçüncü sırada 24,35 reytingle Atv yer aldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
