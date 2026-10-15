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İkisinin de Adı Soyadı Aynı: Evlendikten Sonra İşleri Karıştı

İkisinin de Adı Soyadı Aynı: Evlendikten Sonra İşleri Karıştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 08:50
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Çin'in Zhejiang eyaletinde 6 Ekim'de evlenen çiftin ikisi de Zhu Xiaocong adını taşıyor. Aynı karakterlerle yazılan isim, düğünden tapu işlemlerine kadar pek çok yerde karışıklığa yol açtı.

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Çift ilk kez 2016'da aynı iş görüşmesinde karşılaştı

Çift ilk kez 2016'da aynı iş görüşmesinde karşılaştı

33 yaşındaki damat ile 28 yaşındaki gelin, 2016'da aynı işe alım gününde mülakata girdi. Görevli adı okuduğunda ikisi birden ayağa kalktı ama o gün yalnızca birbirlerinin varlığından haberdar oldular.

Damadın bir iş arkadaşı gelinin okul arkadaşıydı ve aynı isim dikkatini çekince ikisini tanıştırdı. Çift 2019'da birlikte olmaya başladı. Damat havacılık güvenlik görevlisi, gelin ise kabin memuru olarak farklı hava yolu şirketlerinde çalışıyor.

Aynı isim resmi işlemlerde sistemi zorladı

Aynı isim resmi işlemlerde sistemi zorladı

Çin basınına konuşan damat, ev tapusu çıkarılırken bilgisayar sisteminin işlemi kabul etmediğini anlattı. Görevliler kaydı uzun süre uğraşarak elle tamamladı.

Evlilik cüzdanı alınırken de benzer bir sorun yaşandı. Düğün günü ise damadı tanımayan bazı akrabalar, davetiyedeki aynı ismi görünce düğün organizatörünün yazım hatası yaptığını sandı.

Yakınları ikisini ayırt etmek için takma ad buldu

Yakınları ikisini ayırt etmek için takma ad buldu

Damat Yiwu'lu, gelin ise yine Zhejiang'daki Linhai kentinden. Düğün Yiwu'da bir otelde yapıldı. Yakınları ikisini ayırt etmek için damada Da Cong, geline ise Xiao Cong diyor. Çincede iki lakap Büyük Cong ve Küçük Cong anlamına geliyor.

Gelin, ağustos sonunda davetiyeyi ve yazışma ekran görüntülerini paylaşarak kendisiyle aynı adı taşıyan biriyle evleneceğini duyurdu. Hikaye sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Akrabalar durumu büyük bir kader olarak yorumlarken bazı kullanıcılar çiftin ileride doğacak çocuğuna iki adı birleştiren Congcong adını vermesini önerdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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