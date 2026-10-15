İkisinin de Adı Soyadı Aynı: Evlendikten Sonra İşleri Karıştı
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Çift ilk kez 2016'da aynı iş görüşmesinde karşılaştı
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Aynı isim resmi işlemlerde sistemi zorladı
Yakınları ikisini ayırt etmek için takma ad buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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