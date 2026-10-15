İkisinin de Adı Soyadı Aynı: Evlendikten Sonra İşleri Karıştı

Damat Yiwu'lu, gelin ise yine Zhejiang'daki Linhai kentinden. Düğün Yiwu'da bir otelde yapıldı. Yakınları ikisini ayırt etmek için damada Da Cong, geline ise Xiao Cong diyor. Çincede iki lakap Büyük Cong ve Küçük Cong anlamına geliyor.

Gelin, ağustos sonunda davetiyeyi ve yazışma ekran görüntülerini paylaşarak kendisiyle aynı adı taşıyan biriyle evleneceğini duyurdu. Hikaye sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Akrabalar durumu büyük bir kader olarak yorumlarken bazı kullanıcılar çiftin ileride doğacak çocuğuna iki adı birleştiren Congcong adını vermesini önerdi.