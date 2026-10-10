Ölürken Servetini 10 Yılda En Çok Çocuk Doğuran Kadına Bıraktı

Yarış sona erdikten sonra yapılan duruşmada 32 avukat hazır bulundu. Yargıç William Middleton, en az 9 çocuğu olan altı ailenin yarışta kalacağına karar verdi. Mahkeme evlilik dışı doğan ve ölü doğan çocukların sayılmayacağına hükmetti.

Pauline Mae Clarke'ın 10 çocuğundan 5'i evlilik dışı sayıldığı için elendi. Lillian Kenny de ölü doğan çocukları sayılmayınca yarıştan çıktı. İkisi de uzun bir hukuk mücadelesinin ardından mahkeme dışı uzlaşmayla 12.500 Kanada doları aldı.

Kalan dört kadın Annie Katherine Smith, Kathleen Ellen Nagle, Lucy Alice Timleck ve Isabel Mary Maclean oldu. Dördünün de 9 çocuğu vardı ve her biri 110 bin Kanada doları aldı. Timleck daha sonra bir gazeteciye, kalabalık bir aile büyütmenin zor olduğunu ve doğum kontrolü bilgisine yıllar önce ulaşabilmeyi istediğini anlattı.