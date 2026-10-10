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Yaşam
Ölürken Servetini 10 Yılda En Çok Çocuk Doğuran Kadına Bıraktı

Ölürken Servetini 10 Yılda En Çok Çocuk Doğuran Kadına Bıraktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 13:54
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Toronto'lu avukat Charles Vance Millar, 31 Ekim 1926'da öldüğünde servetinin kalanını 10 yıl sonra, o sürede en çok çocuk doğuran Toronto'lu kadına bırakmıştı. Yarışı dört kadın 9'ar çocukla bitirdi ve her biri 110 bin Kanada doları aldı.

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Millar vasiyetinde bira hissesinden tatil evine kadar tuhaf şartlar koydu

Millar vasiyetinde bira hissesinden tatil evine kadar tuhaf şartlar koydu

Charles Vance Millar, 31 Ekim 1926'da Toronto'da öldü. Eşi ve çocuğu yoktu. Tanıdıkları onu şaka yapmayı seven ve ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmaktan hoşlanan biri olarak anlatıyordu.

Vasiyetinde bira fabrikası hissesini içki yasağını destekleyen Protestan din adamlarına, at yarışı kuruluşunun hissesini ise kumara karşı çıkan kişilere verdi. Jamaika'daki tatil evi için yazdığı madde birbirinden hoşlanmayan birkaç adamı ortak mal sahibi yapıyordu.

Asıl madde servetin kalanıyla ilgiliydi. Para ölümünden 10 yıl sonra nakde çevrilecek ve 31 Ekim 1926 ile 31 Ekim 1936 arasında Toronto'da en çok çocuk doğuran kadına verilecekti. Eşitlik olursa tutar eşit paylaşılacaktı. Millar'ın bunu toplumsal bir deney, açgözlülüğe taşlama ya da son bir şaka olarak mı yazdığı bilinmiyor.

Büyük Buhran yıllarında yarış gazetelerin gündeminden düşmedi

Büyük Buhran yıllarında yarış gazetelerin gündeminden düşmedi

Millar'ın ölümünden yaklaşık 3 yıl sonra Büyük Buhran başladı. Birçok aile için vasiyetteki para yoksulluktan çıkış yolu olarak görüldü. Gazeteler 1930'lar boyunca çocuk yarışını spor müsabakası gibi izledi.

37 yaşındaki Grace Bagnato'nun 20. çocuğunu doğurduğu bildirildi. Bagnato, hayatta olan 10 çocuğundan 5'inin yarış kapsamına girdiğini savundu. 42 yaşındaki Florence Brown ise 26 çocuğundan 13'ünün hayatta olduğunu ve 6'sının Millar'ın ölümünden sonra doğduğunu söyledi.

Ontario hükümeti 1932'de vasiyeti geçersiz saydırmaya ve mirası Toronto Üniversitesi'ne aktarmaya çalıştı. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine girişimini geri çekti.

Mahkeme yarışı dört kadına bıraktı ve her biri 110 bin Kanada doları aldı

Mahkeme yarışı dört kadına bıraktı ve her biri 110 bin Kanada doları aldı

Yarış sona erdikten sonra yapılan duruşmada 32 avukat hazır bulundu. Yargıç William Middleton, en az 9 çocuğu olan altı ailenin yarışta kalacağına karar verdi. Mahkeme evlilik dışı doğan ve ölü doğan çocukların sayılmayacağına hükmetti.

Pauline Mae Clarke'ın 10 çocuğundan 5'i evlilik dışı sayıldığı için elendi. Lillian Kenny de ölü doğan çocukları sayılmayınca yarıştan çıktı. İkisi de uzun bir hukuk mücadelesinin ardından mahkeme dışı uzlaşmayla 12.500 Kanada doları aldı.

Kalan dört kadın Annie Katherine Smith, Kathleen Ellen Nagle, Lucy Alice Timleck ve Isabel Mary Maclean oldu. Dördünün de 9 çocuğu vardı ve her biri 110 bin Kanada doları aldı. Timleck daha sonra bir gazeteciye, kalabalık bir aile büyütmenin zor olduğunu ve doğum kontrolü bilgisine yıllar önce ulaşabilmeyi istediğini anlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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