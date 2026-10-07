Olmayan Bir Ülkenin Prensi Olduğunu Söyledi: İnsanlara Arazi Sattı

MacGregor, bugünkü Honduras topraklarındaki yaklaşık 32 bin kilometrekarelik bir arazinin kendisine Mosquito Kralı George Frederick Augustus tarafından verildiğini söyledi. Kendisini “bağımsız Poyais Devleti Prensi I. Gregor” ilan etti.

1786'da doğan İskoç asker ve maceraperest, iddiasını 1820 civarında ortaya attı. Poyais'i yatırımcılara yerleşime hazır bir ülke gibi tanıttı.