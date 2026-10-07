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Olmayan Bir Ülkenin Prensi Olduğunu Söyledi: İnsanlara Arazi Sattı

Olmayan Bir Ülkenin Prensi Olduğunu Söyledi: İnsanlara Arazi Sattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:36
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İskoç asker Gregor MacGregor, 1820'li yıllarda Orta Amerika'da Poyais adında bir ülkenin prensi olduğunu iddia ederek Londra'da arazi ve tahvil sattı. Poyais'e gidenler orada bir ülke değil, bataklık buldu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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MacGregor, 32 bin kilometrekarelik arazinin kendisine verildiğini söyledi

MacGregor, 32 bin kilometrekarelik arazinin kendisine verildiğini söyledi

MacGregor, bugünkü Honduras topraklarındaki yaklaşık 32 bin kilometrekarelik bir arazinin kendisine Mosquito Kralı George Frederick Augustus tarafından verildiğini söyledi. Kendisini “bağımsız Poyais Devleti Prensi I. Gregor” ilan etti.

1786'da doğan İskoç asker ve maceraperest, iddiasını 1820 civarında ortaya attı. Poyais'i yatırımcılara yerleşime hazır bir ülke gibi tanıttı.

Poyais için arazi sertifikaları basıldı

Poyais için arazi sertifikaları basıldı

MacGregor Londra'da bir arazi bürosu açıp yatırımcılara tahvil satıyordu. 31 Aralık 1830 tarihli, MacGregor imzalı bir arazi sertifikası günümüze ulaştı. Sertifika, artan borçlarını kapatmak için düzenlenmişti.

Cambridge University Press'te yayımlanan bir araştırma, Poyais tahvillerinin Londra sermaye piyasasında satıldığını anlatıyor ve olayı Britanya'nın “özel sömürgecilik” tartışması içinde ele alıyor.

Yerleşmeye gidenleri bataklık bekliyordu

Yerleşmeye gidenleri bataklık bekliyordu

Çoğu İskoç yaklaşık 200 yerleşimci Poyais'e gitmek için yola çıktı. Vardıklarında karşılarında çorak ve yaşanmaz bir bataklık vardı. Yerleşimcilerin kurtarılması için bir İngiliz kurtarma ekibi gönderilmesi gerekti.

MacGregor 1823'te Paris'e kaçıp orada da faaliyetlerini sürdürdü. 1836'da Poyais anayasasını Edinburgh'ta yeniden bastırdı, sonra Venezuela'ya geçti ve yaşamının son yıllarını orada geçirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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