Olmayan Bir Ülkenin Prensi Olduğunu Söyledi: İnsanlara Arazi Sattı
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MacGregor, 32 bin kilometrekarelik arazinin kendisine verildiğini söyledi
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Poyais için arazi sertifikaları basıldı
Yerleşmeye gidenleri bataklık bekliyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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