Azerbaycan Türkiye'den 7 Kişi İçin Gıyabi Tutuklama ve Uluslararası Arama Kararı Çıkardı

Başsavcılık, 7 kişinin 25 Eylül ile 18 Ekim arasında sosyal medya platformlarında Azerbaycan'da anayasal düzenin zorla değiştirilmesini teşvik eden, şiddete ve dinî nefrete çağıran içerikler yayımladığını ileri sürdü. Açıklamaya göre Rıdvan Kaya, 3 Ekim'de Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösteride, Kaya ile Zekeriya Ceran da 13 Ekim'de Ankara Büyükelçiliği önündeki gösteride iktidarın zorla ele geçirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Başsavcılık, kişilere Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 281.2, 283.2.1 ve 167-3.1 maddeleri uyarınca iktidarı veya anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik tekrarlanan açık çağrılar, şiddet yoluyla dinî düşmanlığı kışkırtma ve dinî aşırılığı teşvik eden materyalleri hazırlama ya da yayma suçlamalarını yöneltti. Elektronik delillerin incelenmesi sürerken başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Söz konusu konuşma ve paylaşımlar yalnızca kişilerin dinî görüşlerini açıklaması veya devlet organlarını eleştirmesiyle sınırlı değil.'