Azerbaycan Türkiye'den 7 Kişi İçin Gıyabi Tutuklama ve Uluslararası Arama Kararı Çıkardı
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Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'de yaşayan 7 kişi hakkında Bakü Binagadi İlçe Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararı verdiğini ve uluslararası arama talimatı çıkarıldığını duyurdu. Kararlar, Azerbaycan'ın 21 Eylül'de aldığı eğitim düzenlemesine karşı Türkiye'de yapılan gösteri ve sosyal medya paylaşımlarına dayandırıldı. Aralarında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da bulunduğu isimlere iktidarı zorla değiştirmeye çağrı ve dinî düşmanlığı kışkırtma gibi suçlamalar yöneltildi.
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Bakü mahkemesi 7 kişi hakkında karar verdi.
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Suçlamalar gösterilere ve paylaşımlara dayanıyor.
Gerilimin arkasında 21 Eylül kararı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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