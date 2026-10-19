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Azerbaycan Türkiye'den 7 Kişi İçin Gıyabi Tutuklama ve Uluslararası Arama Kararı Çıkardı

Azerbaycan Türkiye'den 7 Kişi İçin Gıyabi Tutuklama ve Uluslararası Arama Kararı Çıkardı

Azerbaycan
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.10.2026 - 00:02
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Azerbaycan Başsavcılığı, Türkiye'de yaşayan 7 kişi hakkında Bakü Binagadi İlçe Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararı verdiğini ve uluslararası arama talimatı çıkarıldığını duyurdu. Kararlar, Azerbaycan'ın 21 Eylül'de aldığı eğitim düzenlemesine karşı Türkiye'de yapılan gösteri ve sosyal medya paylaşımlarına dayandırıldı. Aralarında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da bulunduğu isimlere iktidarı zorla değiştirmeye çağrı ve dinî düşmanlığı kışkırtma gibi suçlamalar yöneltildi.

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Bakü mahkemesi 7 kişi hakkında karar verdi.

Bakü mahkemesi 7 kişi hakkında karar verdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 19 Ekim Pazartesi günü yayımladığı açıklamada Türkiye'de yaşayan ve etkinlikte bulunan 7 kişi hakkında Bakü Binagadi İlçe Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararı verdiğini, bu kişiler için uluslararası arama talimatı çıkarıldığını duyurdu. Başsavcılık, Türkiye makamlarıyla adli iş birliği yürütüldüğünü de bildirdi.

Hakkında karar çıkan isimler arasında Özgür-Der Genel Başkanı ve Haksöz yazarı Rıdvan Kaya, Köklü Değişim yazarı ve Değişim TV sunucusu Abdullah İmamoğlu adıyla tanınan Zekeriya Ceran, Analiz Merkezi kurucusu Fatih Tezcan, avukat Ahmet Şanlı, araştırmacı Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu yer alıyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de Şanlıurfa'da yayımlanan Olay gazetesinin yazarı Celal Çiftçi de suçlanarak uluslararası aramaya alınmıştı. Bu açıklamayla birlikte aynı soruşturmada uluslararası aramaya alınanların sayısı en az sekize yükseldi.

Suçlamalar gösterilere ve paylaşımlara dayanıyor.

Suçlamalar gösterilere ve paylaşımlara dayanıyor.

Başsavcılık, 7 kişinin 25 Eylül ile 18 Ekim arasında sosyal medya platformlarında Azerbaycan'da anayasal düzenin zorla değiştirilmesini teşvik eden, şiddete ve dinî nefrete çağıran içerikler yayımladığını ileri sürdü. Açıklamaya göre Rıdvan Kaya, 3 Ekim'de Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösteride, Kaya ile Zekeriya Ceran da 13 Ekim'de Ankara Büyükelçiliği önündeki gösteride iktidarın zorla ele geçirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Başsavcılık, kişilere Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 281.2, 283.2.1 ve 167-3.1 maddeleri uyarınca iktidarı veya anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik tekrarlanan açık çağrılar, şiddet yoluyla dinî düşmanlığı kışkırtma ve dinî aşırılığı teşvik eden materyalleri hazırlama ya da yayma suçlamalarını yöneltti. Elektronik delillerin incelenmesi sürerken başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Söz konusu konuşma ve paylaşımlar yalnızca kişilerin dinî görüşlerini açıklaması veya devlet organlarını eleştirmesiyle sınırlı değil.'

Gerilimin arkasında 21 Eylül kararı var.

Gerilimin arkasında 21 Eylül kararı var.

Kararların arka planında Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihli 309 sayılı kararının doğurduğu gerilim var. Karar, devlet okullarında yönetmeliklerle belirlenmiş üniforma zorunluluğuna aykırı olduğu ve eğitimde laiklik ilkesine uygun olmadığı düşünülen ek kıyafet unsurlarını yasaklıyor. Kararda başörtüsü açıkça anılmıyor, ancak başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin haber ve görüntüler Azerbaycan'da ve Türkiye'de protestolara yol açtı.

Özgür-Der'in çağrısıyla 3 Ekim'de İstanbul'da yapılan gösteride başörtüsü yasağına karşı pankartlar taşındı. Haksöz'de yayımlanan konuşmasında düzenlemeyi eleştiren Ahmet Kerim Artuk şu ifadeleri kullandı:

'Bu adım, zaten fiiliyatta hukuksuzca işletilen yasakçı anlayışa resmi bir zemin kazandırmıştır.'

Özgür-Der'in kurucu eski başkanı Hülya Şekerci de aynı gösterideki konuşmasında uygulamayı Türkiye'nin 28 Şubat dönemindeki başörtüsü kısıtlamalarına benzetti.

Duyuru kırmızı bülten anlamına gelmiyor.

Duyuru kırmızı bülten anlamına gelmiyor.

Başörtüsü tartışması zamanla Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkilerine yönelik eleştirilere ve iki ülkenin iktidar partileri arasındaki karşılıklı açıklamalara da uzandı. Ankara ile Bakü arasında savunma ve enerji alanlarındaki devletlerarası iş birliği ise sürüyor.

Azerbaycan Başsavcılığı'nın uluslararası arama duyurusu, INTERPOL'ün bu kişiler hakkında kırmızı bülten yayımladığı anlamına gelmiyor. INTERPOL'e göre kırmızı bülten, tek başına uluslararası bir tutuklama emri değil, ülkelerin ulusal hukukları kapsamında değerlendirdiği bir yakalama ve geçici tutuklama talebi. Başsavcılık ise soruşturmanın ve Türkiye'nin yetkili makamlarıyla adli iş birliğinin sürdüğünü bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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