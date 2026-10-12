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Azerbaycan'da Başörtülü Öğrenciler Haftanın İlk Ders Gününde Okul Kapısından Geri Çevrildi

Azerbaycan'da Başörtülü Öğrenciler Haftanın İlk Ders Gününde Okul Kapısından Geri Çevrildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 17:31
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Azerbaycan'da devlet okullarında başörtülü öğrencilerin okula alınmadığı görüntüler, haftanın ilk ders günü olan 12 Ekim Pazartesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Başörtülü kız çocuklarının okul kapısından geri çevrildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tartışmanın çıkış noktası, Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül 2026 tarihli ve 309 sayılı kararı. Başbakan Ali Esedov'un imzasını taşıyan karar, devlet okullarındaki öğrenci kıyafeti kurallarını yeniden düzenliyor. Metinde başörtüsü ifadesi geçmese de okullardaki uygulama düzenlemenin pratikte nasıl yorumlandığı sorusunu gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 2 Ekim'de Yeni Azerbaycan Partisi kongresinde başörtüsünü anmadan 'herkes yerini bilmeli' diyerek işlerine ve yaşam tarzına karışılmaması gerektiğini söylemişti.

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Karar 21 Eylül'de çıktı, metinde başörtüsü geçmiyor

Karar 21 Eylül'de çıktı, metinde başörtüsü geçmiyor

Karar, 2022 tarihli 96 sayılı kararda değişiklik yapıyor. APA'nın aktardığına göre metin, okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan giyim unsurlarına izin vermiyor. Velilerin de çocuklarının kurallara uymasını sağlaması isteniyor.

Okuldan gönderilen kız çocuğu başörtüsünü çıkarması istendiğini anlattı

Videoda başörtülü bir kız çocuğu, kendisine 'Bana dediler ki geç şu odaya başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın.' denildiğini söylüyor.

Karabağ şehidinin kızı olduğu belirtilen öğrenci de okula alınmadı

Paylaşımda öğrencinin bir Karabağ şehidinin kızı olduğu söyleniyor. Videodaki konuşmada 'Çocuğumun gözyaşlarının hakkını hiçbiriniz ödeyemeyeceksiniz.' deniyor.

Paylaşımlarda "yasak" deniyor, kararın metni ise başörtüsünden söz etmiyor

Bazı paylaşımlarda başörtüsünün yasaklandığı öne sürülüyor, APA'nın aktardığı karar metninde ise başörtüsü ifadesi bulunmuyor.

Yeni Şafak'a göre Azerbaycan'da öğretmen Zehra Hasanova, okul yönetiminin kendisine başörtülü görev yapamayacağını bildirdiğini anlattı. Hasanova, resmi bir karar olmadığını bildiğini ancak uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi. Sanatçı Roza İbadova Kocamaz ise başını örterek çektiği videoda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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