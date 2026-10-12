Azerbaycan'da Başörtülü Öğrenciler Haftanın İlk Ders Gününde Okul Kapısından Geri Çevrildi
Azerbaycan'da devlet okullarında başörtülü öğrencilerin okula alınmadığı görüntüler, haftanın ilk ders günü olan 12 Ekim Pazartesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Başörtülü kız çocuklarının okul kapısından geri çevrildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tartışmanın çıkış noktası, Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül 2026 tarihli ve 309 sayılı kararı. Başbakan Ali Esedov'un imzasını taşıyan karar, devlet okullarındaki öğrenci kıyafeti kurallarını yeniden düzenliyor. Metinde başörtüsü ifadesi geçmese de okullardaki uygulama düzenlemenin pratikte nasıl yorumlandığı sorusunu gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 2 Ekim'de Yeni Azerbaycan Partisi kongresinde başörtüsünü anmadan 'herkes yerini bilmeli' diyerek işlerine ve yaşam tarzına karışılmaması gerektiğini söylemişti.
Karar 21 Eylül'de çıktı, metinde başörtüsü geçmiyor
Okuldan gönderilen kız çocuğu başörtüsünü çıkarması istendiğini anlattı
Karabağ şehidinin kızı olduğu belirtilen öğrenci de okula alınmadı
Paylaşımlarda "yasak" deniyor, kararın metni ise başörtüsünden söz etmiyor
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