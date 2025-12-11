onedio
Hem Devlet Hem de Özel Okullarda Uygulanacak: 14 Yaşından Küçük Öğrencilerin Başörtüsü Takması Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
11.12.2025 - 18:13

Avusturya Parlamentosu, hükümetin önerisi üzerine 14 yaşından küçük öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeyi büyük bir çoğunlukla kabul etti. Düzenleme hem devlet hem de özel okulları kapsarken, yasağa uymayan öğrencilerin velilerine 1000 avroya kadar para cezası kesilebilecek. Hükümet yasağın amacının kız çocuklarının serbestçe gelişimini desteklemek olduğunu savunurken, aşırı sağ partiler yasağın kapsamının tüm okul personeline genişletilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: https://www.dw.com/tr/avusturya-14-ya...
Avusturya'daki okullarda 14 yaş altına başörtüsü yasağı resmiyet kazandı.

Avusturya'da, 14 yaş altı öğrencilerin eğitim kurumlarında başörtüsü kullanmasını yasaklayan yasal düzenleme, parlamento onayının ardından yürürlüğe girdi. Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan bu karar, eylül ayında kabine toplantısında Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm tarafından duyurulan anlaşmanın hukuki zemine taşınması anlamına geliyor.

Bakan Plakolm, alınan kararın sadece devlete bağlı eğitim kurumlarını değil, aynı zamanda özel okulları da kapsayacak şekilde uygulanacağını netleştirmişti. Yasanın temel hedef kitlesinin yaklaşık 12 bin kız öğrenci olduğu tahmin ediliyor.

Düzenlemeye aykırı hareket edenlere karşı kademeli bir yaptırım süreci izlenecek. Öncelikle, yasağa uymadığı tespit edilen öğrenci ve ailesiyle görüşmeler yapılarak durumun düzeltilmesi istenecek. Bu adımlara rağmen yasağın ihlali devam ederse, velilere 150 avrodan başlayıp 1000 avroya kadar ulaşabilen (yaklaşık 7 bin 500 TL ile 50 bin TL üzeri) para cezaları uygulanması öngörülüyor.

Bakan Plakolm, kamuoyundaki, özellikle haç gibi diğer dini sembollerin okullarda serbest olmasına karşın başörtüsünün yasaklanmasının eşitlik ilkesiyle çelişip çelişmediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Plakolm, yasağın arkasındaki ana argümanlarının 'çocukların yararı' olduğunu vurguladı. Başörtüsünün, haç kolye veya kipa gibi sembollerle aynı kefeye konulamayacağını savunan Bakan, başörtüsünün bir baskı sembolü olmadığını, ancak devletin görevini 'kızların özgür ve kendi kararlarını verebilecek şekilde gelişmelerini desteklemek' olarak gördüklerini belirtti. Okulları, öğrencilerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için korunması gereken alanlar olarak nitelendiren Plakolm, buna engel teşkil eden hiçbir unsurun okul ortamında bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Ali Can YAYCILI
