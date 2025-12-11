Hem Devlet Hem de Özel Okullarda Uygulanacak: 14 Yaşından Küçük Öğrencilerin Başörtüsü Takması Yasaklandı
Avusturya Parlamentosu, hükümetin önerisi üzerine 14 yaşından küçük öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeyi büyük bir çoğunlukla kabul etti. Düzenleme hem devlet hem de özel okulları kapsarken, yasağa uymayan öğrencilerin velilerine 1000 avroya kadar para cezası kesilebilecek. Hükümet yasağın amacının kız çocuklarının serbestçe gelişimini desteklemek olduğunu savunurken, aşırı sağ partiler yasağın kapsamının tüm okul personeline genişletilmesi çağrısında bulundu.
Avusturya'daki okullarda 14 yaş altına başörtüsü yasağı resmiyet kazandı.
