Kopan Kulağı Ayağına Dikildi! Tıbbın Sınırlarını Zorlayan İnanılmaz Kurtuluş Hikayesi

Kopan Kulağı Ayağına Dikildi! Tıbbın Sınırlarını Zorlayan İnanılmaz Kurtuluş Hikayesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 17:15

Çin'de bir fabrikada yaşanan iş kazasında makineye sıkışan saçı nedeniyle sol kulağı kopan kadın işçi, tıp literatürüne geçecek sıra dışı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Cerrahlar, kopan organı hayatta tutmak ve yeniden dikime hazırlamak amacıyla tam beş ay boyunca kadının sağ ayağına geçici olarak nakletti.

İş kazasından kulağı kopan kadın, beş ay boyunca kulağı ayağına dikilmiş şekilde yaşadı.

Jinan şehrindeki bir fabrikada vardiyası sırasında büyük bir kaza geçiren Sun isimli işçi, saçının makineye sıkışması sonucu sol kulağı, kafa derisi ve boynunun bir kısmıyla birlikte gövdesinden tamamen ayrıldı. Tarifsiz bir acı içinde hastaneye kaldırılan kadının durumunu inceleyen doktorlar, kopan kulak çevresindeki kan damarlarının çok ciddi hasar görmesi nedeniyle geleneksel yöntemlerle organı yeniden yerine dikmenin imkansız olduğunu belirledi.

Hayati bir karar alan Shandong Qianfoshan Hastanesi’ndeki cerrahi ekip, Dr. Qiu Shenqiang liderliğinde, kopan kulağı canlı tutmak ve dokunun iyileşmesi için benzersiz bir yöntem uyguladı. Heterotopik greftleme adı verilen bu mikrocerrahi prosedürde, kulak, daha ince deri katmanlarının bulunduğu ve uygun kan dolaşımının sağlanabileceği sağ ayağına geçici olarak tutturuldu.

Beş ay süren bu 'parazitik büyüme' döneminde Sun, kırılgan grefti korumak için özel bol ayakkabılar giymek ve fiziksel aktivitesini kısıtlamak zorunda kaldı. Aylar süren titiz bekleyişin ardından cerrahlar, kulağı nihayet orijinal pozisyonuna geri nakletmeyi başardı. Dikişleri alındığında duygusal anlar yaşayan Bayan Sun’un, tıbbi ekibe üstün başarıları için teşekkür ederken gözlerinin dolduğu bildirildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
