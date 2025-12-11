Kopan Kulağı Ayağına Dikildi! Tıbbın Sınırlarını Zorlayan İnanılmaz Kurtuluş Hikayesi
Çin'de bir fabrikada yaşanan iş kazasında makineye sıkışan saçı nedeniyle sol kulağı kopan kadın işçi, tıp literatürüne geçecek sıra dışı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Cerrahlar, kopan organı hayatta tutmak ve yeniden dikime hazırlamak amacıyla tam beş ay boyunca kadının sağ ayağına geçici olarak nakletti.
İş kazasından kulağı kopan kadın, beş ay boyunca kulağı ayağına dikilmiş şekilde yaşadı.
