Kopan Kulağı Ayağına Dikildi! Tıbbın Sınırlarını Zorlayan İnanılmaz Kurtuluş Hikayesi

Jinan şehrindeki bir fabrikada vardiyası sırasında büyük bir kaza geçiren Sun isimli işçi, saçının makineye sıkışması sonucu sol kulağı, kafa derisi ve boynunun bir kısmıyla birlikte gövdesinden tamamen ayrıldı. Tarifsiz bir acı içinde hastaneye kaldırılan kadının durumunu inceleyen doktorlar, kopan kulak çevresindeki kan damarlarının çok ciddi hasar görmesi nedeniyle geleneksel yöntemlerle organı yeniden yerine dikmenin imkansız olduğunu belirledi.

Hayati bir karar alan Shandong Qianfoshan Hastanesi’ndeki cerrahi ekip, Dr. Qiu Shenqiang liderliğinde, kopan kulağı canlı tutmak ve dokunun iyileşmesi için benzersiz bir yöntem uyguladı. Heterotopik greftleme adı verilen bu mikrocerrahi prosedürde, kulak, daha ince deri katmanlarının bulunduğu ve uygun kan dolaşımının sağlanabileceği sağ ayağına geçici olarak tutturuldu.

Beş ay süren bu 'parazitik büyüme' döneminde Sun, kırılgan grefti korumak için özel bol ayakkabılar giymek ve fiziksel aktivitesini kısıtlamak zorunda kaldı. Aylar süren titiz bekleyişin ardından cerrahlar, kulağı nihayet orijinal pozisyonuna geri nakletmeyi başardı. Dikişleri alındığında duygusal anlar yaşayan Bayan Sun’un, tıbbi ekibe üstün başarıları için teşekkür ederken gözlerinin dolduğu bildirildi.