onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Wi-Fi Tuzaklarına Karşı Uzmanlar Uyarıyor: Evden Çıkarken Mutlaka Kapatın!

Wi-Fi Tuzaklarına Karşı Uzmanlar Uyarıyor: Evden Çıkarken Mutlaka Kapatın!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.12.2025 - 04:01

Akıllı telefonunuzun Wi-Fi özelliğini evden çıkarken kapatmak, kulağa basit bir alışkanlık gibi gelse de, dijital çağın en önemli güvenlik adımlarından biridir. Aşırı bağlantılı dünyamızda kişisel verilerimizi korumanın yolu, dışarıdayken halka açık ve güvensiz ağların yol açtığı kimlik avı, veri çalma ve siber saldırı risklerinden uzak durmaktan geçiyor. Bu basit önlem, gizliliğinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlıyor.

Kaynak: https://www.journaldugeek.com/2025/12...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evden çıkarken akıllı telefonunuzun Wi-Fi’ını kapatmak neden hayati önem taşıyor?

Evden çıkarken akıllı telefonunuzun Wi-Fi’ını kapatmak neden hayati önem taşıyor?

Günümüzün sürekli internete bağlı yaşam tarzında, cihazlarımızın güvenliği adeta evimizin kapısını kilitlemek kadar kritik bir hale geldi. Pek çoğumuzun göz ardı ettiği ancak siber suçluların sıkça kullandığı bir güvenlik açığı, telefonlarımızın açık kalan Wi-Fi özelliğinden kaynaklanıyor. Evinizin konforlu ve güvenli ağından ayrıldığınız anda, telefonunuzun Wi-Fi’ı açık kaldığı sürece bir dizi ciddi riske maruz kalırsınız.

Kamusal alanlarda, havaalanlarında, kafelerde veya alışveriş merkezlerinde sunulan ücretsiz Wi-Fi ağları, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlasa da, ne yazık ki yüksek güvenlik standartlarına sahip değiller. Bu ağlar, hassas verilerinizin diğer kullanıcılar veya daha tehlikelisi, siber korsanlar tarafından kolayca görüntülenmesine zemin hazırlar. Bilgisayar korsanlarının bu güvensiz ortamı kötüye kullanmasının en yaygın iki yolu bulunmaktadır:

Bunlardan ilki, 'Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle - MITM)' saldırılarıdır. Bu tür bir saldırıda, kötü niyetli kişiler, iletişim kuran iki tarafın arasına fark edilmeden sızar. Böylece taraflar arasındaki tüm veri alışverişini izleyebilir, değiştirebilir ve hatta manipüle edebilirler. Şifreleme ve güvenlik önlemlerinin eksik olduğu halka açık ağlarda bu saldırılar sıklıkla gerçekleşebilir.

İkinci yaygın tehlike ise kötü amaçlı, sahte ağlardır. Siber suçlular, gerçek bir mekana (örneğin bir havalimanı) aitmiş gibi görünen, resmi ağa benzer isimler taşıyan ve genellikle şifre bile gerektirmeyen sahte ağlar kurarlar. Bir kullanıcı bu hileli ağa bağlandığında, korsanlar kullanıcının internet trafiği üzerindeki tüm kontrolü ele geçirirler. Ziyaret edilen web siteleri, kullanılan oturum açma bilgileri, hatta kredi kartı detayları ve kişisel mesajlar dahil tüm veriler tehlikeye girer.

Bu riskleri artıran bir diğer önemli özellik de modern akıllı telefonların otomatik bağlantı yeteneğidir.  Cihazlar, daha önce bağlandıkları ağları tanır ve kullanıcı izni olmaksızın otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır. Potansiyel olarak tehlikeli veya sahte bir ağa, sizin haberiniz olmadan otomatik olarak bağlanma girişimi, büyük bir güvenlik zafiyeti yaratır.

Güvenliğinizi sağlamak için uygulanması gereken temel adımlar:

Güvenliğinizi sağlamak için uygulanması gereken temel adımlar:

Halka açık ağları kullanmaktan tamamen kaçınmak her zaman mümkün olmasa da, bu tehlikeleri en aza indirmek için birkaç basit ve etkili yöntem bulunmaktadır.

Öncelikle, otomatik bağlantı özelliğini devre dışı bırakmak kritik önem taşır. Bu sayede, telefonunuzun bilginiz dışında tehlikeli bir ağa bağlanma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

İkinci olarak, halka açık Wi-Fi bağlantılarının en büyük eksiği olan şifreleme sorununu çözmek için Sanal Özel Ağ (VPN) kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Bir VPN, güvensiz bir ağ üzerinde dahi verilerinizi şifreleyerek güvenli bir tünel oluşturur. Bu, kişisel bilgilerinizin karıştırılarak, doğru anahtar olmaksızın okunamaz hale gelmesi demektir. Eğer sık sık umumi Wi-Fi noktalarını kullanıyorsanız, bir VPN kullanmak verilerinizi siber saldırganlar için erişilemez kılacaktır.

Son olarak, mecburen halka açık bir Wi-Fi ağına bağlandıysanız, bankacılık işlemleri, e-posta veya sosyal medya hesapları gibi parola ile erişim gerektiren hassas siteleri kesinlikle ziyaret etmeyin. Siber korsanlar, birçok kişinin farklı siteler için aynı şifreleri kullandığını çok iyi bilir. Bazen yalnızca tek bir sitenin oturum açma bilgisini ele geçirmek, tüm banka hesaplarınız, sosyal medya profiliniz ve diğer kişisel verilerinize ulaşmaları için yeterli bir başlangıç olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın