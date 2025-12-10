Wi-Fi Tuzaklarına Karşı Uzmanlar Uyarıyor: Evden Çıkarken Mutlaka Kapatın!

Günümüzün sürekli internete bağlı yaşam tarzında, cihazlarımızın güvenliği adeta evimizin kapısını kilitlemek kadar kritik bir hale geldi. Pek çoğumuzun göz ardı ettiği ancak siber suçluların sıkça kullandığı bir güvenlik açığı, telefonlarımızın açık kalan Wi-Fi özelliğinden kaynaklanıyor. Evinizin konforlu ve güvenli ağından ayrıldığınız anda, telefonunuzun Wi-Fi’ı açık kaldığı sürece bir dizi ciddi riske maruz kalırsınız.

Kamusal alanlarda, havaalanlarında, kafelerde veya alışveriş merkezlerinde sunulan ücretsiz Wi-Fi ağları, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlasa da, ne yazık ki yüksek güvenlik standartlarına sahip değiller. Bu ağlar, hassas verilerinizin diğer kullanıcılar veya daha tehlikelisi, siber korsanlar tarafından kolayca görüntülenmesine zemin hazırlar. Bilgisayar korsanlarının bu güvensiz ortamı kötüye kullanmasının en yaygın iki yolu bulunmaktadır:

Bunlardan ilki, 'Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle - MITM)' saldırılarıdır. Bu tür bir saldırıda, kötü niyetli kişiler, iletişim kuran iki tarafın arasına fark edilmeden sızar. Böylece taraflar arasındaki tüm veri alışverişini izleyebilir, değiştirebilir ve hatta manipüle edebilirler. Şifreleme ve güvenlik önlemlerinin eksik olduğu halka açık ağlarda bu saldırılar sıklıkla gerçekleşebilir.

İkinci yaygın tehlike ise kötü amaçlı, sahte ağlardır. Siber suçlular, gerçek bir mekana (örneğin bir havalimanı) aitmiş gibi görünen, resmi ağa benzer isimler taşıyan ve genellikle şifre bile gerektirmeyen sahte ağlar kurarlar. Bir kullanıcı bu hileli ağa bağlandığında, korsanlar kullanıcının internet trafiği üzerindeki tüm kontrolü ele geçirirler. Ziyaret edilen web siteleri, kullanılan oturum açma bilgileri, hatta kredi kartı detayları ve kişisel mesajlar dahil tüm veriler tehlikeye girer.

Bu riskleri artıran bir diğer önemli özellik de modern akıllı telefonların otomatik bağlantı yeteneğidir. Cihazlar, daha önce bağlandıkları ağları tanır ve kullanıcı izni olmaksızın otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır. Potansiyel olarak tehlikeli veya sahte bir ağa, sizin haberiniz olmadan otomatik olarak bağlanma girişimi, büyük bir güvenlik zafiyeti yaratır.