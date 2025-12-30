Bu Tenisçilerin Hangi Ülkeden Olduğunu Bulabilecek misin?

Tenis dünyası sadece maçlardan ve kupalardan ibaret mi? Hayır! Her oyuncu arkasında bambaşka hikayeler taşır. Farklı stilleri, tarzları ve iz bıraktıkları anlar olur. Böylece seyircilerin ve hayranların akıllarına yerleşirler. Peki, sen bu efsanelerden kaçının hangi ülkeyi temsil ettiğini biliyorsun?