6 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
6 Ocak Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Namet Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL
Jenny&Willy Premium Kanallı Bebek Bezi 169 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 100 gr 98 TL
