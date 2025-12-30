onedio
6 Ocak 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
30.12.2025 - 12:04

6 Ocak Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Namet Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 gr 219 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 gr 55 TL

  • Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 92,50 TL

  • Maret Soslu Dana Döner 300 gr 149 TL

  • Lezita Piliç Kalçalı But 1000 gr 49,90 TL

  • Pınar Hindi Salam 900 gr 119 TL

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 89 TL

  • Akpınar Tam Yağlı Tel Peyniri 250 gr 87,50 TL

  • Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 525 gr 189,50 TL

  • Akpınar Labne 3x180 gr 99,50 TL

  • Bahçıvan Peynir Mixi 200 gr 99,50 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 99,50 TL

  • Maret Hindi Füme 110 gr 45 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 279 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 179 TL

  • Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 57,50 TL

  • Dost Ballı Kaymak 200 gr 67,50 TL

  • Otat Gurme Ayran 250 ml 13,50 TL

  • Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 Litre 44,50 TL

  • Sana %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 21,50 TL

  • Pınar Kefir 1 Litre 59,50 TL

  • Peysan Tam Yağlı Krem Peynir 300 gr 59 TL

Jenny&Willy Premium Kanallı Bebek Bezi 169 TL

  • Peros Pratik Çamaşır Kapsülü 199 TL

  • Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 95 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 119 TL

  • Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 75 TL

  • Abc Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 kg 325 TL

  • Omo Çamaşır Makinesi Temizleyici 109 TL

  • Güldal Klasik Çamaşır Suyu 66,50 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 TL

  • Yumoş Comfort Sprey 430 ml 109 TL

  • Mr. Green Sıvı Beyaz Sabun 59 TL

  • Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

  • Solo Çek Al Mendil 26,50 TL

  • Solo Islak Havlu 3x52’li 49,50 TL

  • Blume Kağıt Havlu 139 TL

  • Blume Tuvalet Kağıdı 199 TL

  • Blume Lale Tasarımlı Peçete 30x30 cm 39 TL

  • Nivea Yüz Temizleyici Krem Peeling 150 ml 109 TL

  • Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 109 TL

  • Nivea Micellar Water 400 ml 159 TL

  • Emotion Deodorant 150 ml 99 TL

  • Blade Deodorant 150 ml 99 TL

  • Difaş Çocuk Diş Fırçası 49 TL

  • Difaş Baby Med Bebek Diş Fırçası 45 TL

  • Dp Şampuan 800 ml 109 TL

  • Newgen Yüz Bakım Serumu 129 TL

  • Cire Aseptine Lip Balm 59 TL

  • Kocostar Eriyen Yüz Maskesi 125 TL

  • Signal Diş Macunu 75x2 ml 85 TL

Toblerone Sütlü Çikolata 100 gr 98 TL

  • Snickers 3x50 gr 79 TL

  • Mars Çikolata Kaplı Nuga Bar 3x45 gr 79 TL

  • Emsal Yer Fıstığı Ezmesi 1000 gr 169 TL

  • Alpella Kakaolu Fındıklı Krema 1000 gr 179 TL

  • Çotanak Fındık Parçacıklı Kakaolu Fındık Ezmesi 350 gr 159 TL

  • Aktürk Vanilyalı Gofret 1 kg 115 TL

  • Kurabiyecizade Kurabiye Çeşitleri 150 gr 65 TL

  • Milka Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 112 gr 65 TL

  • Milka Çikolatalı Mini Kurabiye 110 gr 89 TL

  • Konak Hanımefendi Dolgulu Çikolata Çeşitleri 85 gr 65 TL

  • Eti Karam Gurme Gofret 3x50 gr 59 TL

  • Eti Hoşbeş Hindistan Cevizli Kremalı Kakaolu Gofret 142 gr 44 TL

  • Cosby Fun Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 4x20 gr 69 TL

  • Eti Paykek Mozaik Kek 200 gr 39 TL

  • Papita Kakao Kaplamalı Çilekli Soslu Donut 40 gr 11 TL

  • Ülker Luna Çikolata Kaplamalı Pirinç Patlaklı Ve Karamelli Gofret 28 gr 11,50 TL

  • Eti Burçak Çörek Otlu Tuzlu Bisküvi 3x91 gr 51 TL

  • Haribo Şirinler Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme 115 gr 29 TL

  • Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 245 TL

  • Ülker Kekstra Cremio Kakaolu Kaplı Çilekli Soslu Kremalı Kek 33 gr 9,50 TL

  • Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 350 gr 75 TL

  • Flipperz Hello Kitty Devrilmez Oyuncaklı Meyve Aromalı Şekerleme 10 gr 69 TL

  • Tipitip Karışık Meyve Ve Mentol Aromalı Sakız 2x27 gr 29 TL

