2026’da Kaç Gün Tatil Var? 1 Ocak Resmi Tatil mi? 2026 Yılı Resmi Tatilleri Belli Oldu

Önümüzdeki takvim yılında, ulusal bayramlar ve dini günler dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil fırsatı bulunuyor.

Yılbaşı tatili, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelerek yeni yılın ilk dinlenme gününü hafta içine taşıyor.

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, Mart ayında gerçekleşecek. Bayram arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü yarım gün olarak ilan edilirken, bayramın kendisi 20–22 Mart tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine yayılıyor. Bu durum, Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşerek uzun bir dinlenme imkânı sunması anlamına geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2026 Perşembe gününe, hemen ardından 1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü ise Cuma gününe denk gelerek bu iki tarih yine hafta içinde olacak. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 19 Mayıs 2026 Salı günü kutlanacak.

Yılın en uzun tatil fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı ise Mayıs ayının sonlarına doğru yaşanacak. Bayram arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü yarım gün olarak belirlenirken, dört günlük bayram tatili 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsayacak. Bu da Çarşamba gününden başlayarak Cumartesi gününe kadar sürecek dört buçuk günlük bir dinlenme dönemi demek.

Temmuz ayında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe denk gelirken, Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar günü kutlanacak.

Son olarak, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı tatili ise Ekim ayında. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra başlayan yarım günlük arife izninin ardından, 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacak.