article/comments
article/share
2026’da Kaç Gün Tatil Var? 1 Ocak Resmi Tatil mi? 2026 Yılı Resmi Tatilleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 13:38

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan 2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının hangi günlere denk geldiği, ayrıca 15 Temmuz ve 29 Ekim gibi özel günlerin hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olacağı gibi tüm detaylar netleşti. 2026'da toplam 15,5 günlük resmi dinlenme süresi bizleri bekliyor.

2026 yılının heyecanla beklenen resmi tatil takvimi kesinleşerek çalışanların ve tatil planı yapanların gündemine oturdu.

Önümüzdeki takvim yılında, ulusal bayramlar ve dini günler dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil fırsatı bulunuyor.

  • Yılbaşı tatili, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelerek yeni yılın ilk dinlenme gününü hafta içine taşıyor.

  • Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, Mart ayında gerçekleşecek. Bayram arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü yarım gün olarak ilan edilirken, bayramın kendisi 20–22 Mart tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine yayılıyor. Bu durum, Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşerek uzun bir dinlenme imkânı sunması anlamına geliyor.

  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2026 Perşembe gününe, hemen ardından 1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü ise Cuma gününe denk gelerek bu iki tarih yine hafta içinde olacak. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 19 Mayıs 2026 Salı günü kutlanacak.

  • Yılın en uzun tatil fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı ise Mayıs ayının sonlarına doğru yaşanacak. Bayram arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü yarım gün olarak belirlenirken, dört günlük bayram tatili 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsayacak. Bu da Çarşamba gününden başlayarak Cumartesi gününe kadar sürecek dört buçuk günlük bir dinlenme dönemi demek.

  • Temmuz ayında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe denk gelirken, Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar günü kutlanacak.

  • Son olarak, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı tatili ise Ekim ayında. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra başlayan yarım günlük arife izninin ardından, 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacak.

  • Yıl içindeki resmi tatil süresi, 28 Ekim'in yarım gün sayılmasıyla birlikte toplamda 15,5 güne ulaşıyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
