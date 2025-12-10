Evinde Olanlar Yaşadı: 100 Liralık Türk Banknotunun Değeri Yaklaşık 300 Bin TL

Bu emisyon banknotları, sadece tedavülden kalkmış eski paralar olmakla kalmaz; aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi tarihinde önemli bir geçiş dönemini temsil ederler. İnönü portreli 100 liralık banknot, dönemin sanatsal özelliklerini ve baskı tekniklerini yansıtan nadir bir belgedir.

Bu banknotların koleksiyonluk değerini artıran temel etken, tertibin nadirliğidir. Bir emisyon içindeki ilk tertipler, genellikle daha az sayıda basıldığı veya zaman içinde daha az korunduğu için piyasada ender bulunur ve koleksiyonluk değeri en yüksek olan parçalardır. Bu özellik, onları yüksek fiyata ulaşan özel parçalar arasına sokar.