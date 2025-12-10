onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evinde Olanlar Yaşadı: 100 Liralık Türk Banknotunun Değeri Yaklaşık 300 Bin TL

Evinde Olanlar Yaşadı: 100 Liralık Türk Banknotunun Değeri Yaklaşık 300 Bin TL

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 16:02

Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem banknotları, koleksiyonerler her zaman göz bebeklerinden olmuştur. Özellikle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün portresini taşıyan emisyonlar, nümismatik dünyasında olağanüstü bir değere sahiptir. Bu tarihi parçalar arasında, koleksiyonerlerin en çok aradığı ve 'Çil' kondisyonuyla (hiç kullanılmamış, hatasız durum) dudak uçuklatan fiyatlara ulaşabilen 4. Emisyon 1. Tertip 100 Türk Lirası banknotu öne çıkmakta.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu banknotlar neden bu kadar pahalı?

Bu banknotlar neden bu kadar pahalı?
s3.cloud.ngn.com.tr

Bu emisyon banknotları, sadece tedavülden kalkmış eski paralar olmakla kalmaz; aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi tarihinde önemli bir geçiş dönemini temsil ederler. İnönü portreli 100 liralık banknot, dönemin sanatsal özelliklerini ve baskı tekniklerini yansıtan nadir bir belgedir.

Bu banknotların koleksiyonluk değerini artıran temel etken, tertibin nadirliğidir. Bir emisyon içindeki ilk tertipler, genellikle daha az sayıda basıldığı veya zaman içinde daha az korunduğu için piyasada ender bulunur ve koleksiyonluk değeri en yüksek olan parçalardır. Bu özellik, onları yüksek fiyata ulaşan özel parçalar arasına sokar.

Bu banknotun bir diğer kritik önemi de, İsmet İnönü'nün portresinin yer aldığı serilerin son emisyonlarından biri olmasıdır.

Bu banknotun bir diğer kritik önemi de, İsmet İnönü'nün portresinin yer aldığı serilerin son emisyonlarından biri olmasıdır.
www.benerkoleksiyon.com

1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle, bir sonraki 5. Emisyon banknotlarında İnönü'nün portresi kaldırılmış ve yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi getirilmiştir. Bu değişiklik, 4. Emisyon banknotlarını, bir siyasi dönemin kapanışını simgeleyen son seri parçaları yaparak nümismatik önemini daha da pekiştirmiştir.

Banknotun değeri nasıl anlaşılır?

Bir banknotun piyasa değeri, büyük ölçüde kondisyonuna (durumuna) bağlıdır. En yüksek değere sahip olanlar, 'Çil' (Uncirculated) olarak adlandırılan, hiçbir kat izi, leke, yıpranma veya hasarı olmayan, basıldığı günkü gibi kusursuz durumdaki banknotlardır.

Çil durumdaki 4. Emisyon 1. Tertip 100 Türk Lirası banknotu ne kadara satılıyor?

Çil durumdaki 4. Emisyon 1. Tertip 100 Türk Lirası banknotu ne kadara satılıyor?
s3.cloud.ngn.com.tr

Müzayede ve koleksiyon kaynakları, farklı emisyon ve tertipler için geniş bir fiyat aralığı gösterse de, özellikle çok nadir serilerde ve 'Çil' kondisyonda bir 100 Lira İnönü banknotunun değerinin 7.000 Dolar civarında olduğu belirtilmektedir.

Bu değer, güncel kur üzerinden yüz binlerce Türk Lirası'na tekabül etmektedir ve özel serilerde (örneğin 'Berlin baskısı' veya 'specimen/örnek' banknotlar gibi) bu rakamın 300.000 TL civarına kadar çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla fiyat aralığı ancak banknotun hatasız ve kusursuz olması durumunda gerçekçiliğini korumaktadır. Normal serilerde veya daha düşük kondisyonlarda ise fiyatlar birkaç bin liraya kadar inebilmektedir.

Bu tür tarihi ve nadir banknotlara sahip olanların piyasa değerinin kesin tespiti için amatör tahminler yerine, uzman bir nümismat veya güvenilir bir müzayede evi ile iletişime geçmesi en doğru ve güvenilir adımdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın