Kredi Kartından Nakit Avans Çekenlere Uzmanlardan Kötü Haber!

Finans danışmanlarının en çok uyardığı konu ise kredi kartından nakit avans çekmek. Birçok kullanıcı, nakit sıkışıklığını gidermek için başvurduğu bu işlemin masum olduğunu düşünse de, bankalar bu davranışı yüksek riskli bir borçlanma işareti olarak yorumluyor

Nakit Avans Çekmenin Zararları

Uzmanlara göre nakit avans, anında işlemeye başlayan yüksek faiz oranları nedeniyle kullanıcıya beklenmedik bir maliyet yükü getirirken, asıl hasarı kredi notunda yaratıyor. Bankalar için bu olay kişinin ciddi bir nakit sıkıntısı yaşadığının ve finansal istikrarının zayıfladığının net bir göstergesidir. Bu nedenle, bir anda kredi notunda ciddi puan düşüşleri görülebilir. Finans uzmanları, bu düşüşün sadece ihtiyaç veya araç kredilerini değil, hatta telefon hattı sözleşmeleri gibi basit işlemleri bile olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Kısa sürede ödeneceği düşünülse bile, sistem bu işlemi başlangıçtan itibaren cezalandırmaktadır.