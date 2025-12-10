onedio
Kredi Kartından Nakit Avans Çekenlere Uzmanlardan Kötü Haber!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 11:51

Artan hayat pahalılığı ve yaygınlaşan kredi kartı kullanımı, tüketicilerin finansal sağlığının en kritik göstergesi olan kredi notunu hiç olmadığı kadar önemli kılıyor. Ancak uzmanlar milyonlarca kişinin farkında olmadan yaptığı, basit görünen bazı finansal hatalar yüzünden kredi notlarını düşürdüğünü ve bu durumun gelecekteki kredi başvurularında büyük sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Peki nakit avans da kredi notunu düşürüyor mu?

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.experian.com/blogs/ask-ex...
Nakit avans çekmek kredi notunu düşürür mü?

Finans danışmanlarının en çok uyardığı konu ise kredi kartından nakit avans çekmek. Birçok kullanıcı, nakit sıkışıklığını gidermek için başvurduğu bu işlemin masum olduğunu düşünse de, bankalar bu davranışı yüksek riskli bir borçlanma işareti olarak yorumluyor

Nakit Avans Çekmenin Zararları

Uzmanlara göre nakit avans, anında işlemeye başlayan yüksek faiz oranları nedeniyle kullanıcıya beklenmedik bir maliyet yükü getirirken, asıl hasarı kredi notunda yaratıyor. Bankalar için bu olay kişinin ciddi bir nakit sıkıntısı yaşadığının ve finansal istikrarının zayıfladığının net bir göstergesidir. Bu nedenle, bir anda kredi notunda ciddi puan düşüşleri görülebilir. Finans uzmanları, bu düşüşün sadece ihtiyaç veya araç kredilerini değil, hatta telefon hattı sözleşmeleri gibi basit işlemleri bile olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Kısa sürede ödeneceği düşünülse bile, sistem bu işlemi başlangıçtan itibaren cezalandırmaktadır.

Kredi notu nasıl yükseltilir? Uzmanlar bunun için önemli adımlar alınması gerektiğini bildiriyor.

Kredi notu nasıl yükseltilir? Uzmanlar bunun için önemli adımlar alınması gerektiğini bildiriyor.

Kredi notunuzu korumak ve finansal geleceğinizi güvence altına almak için uzmanların önerdiği temel adımlar şunlardır:

  • Nakit avans çekiminden kaçının: Bankalarca riskli olarak görülen bu davranıştan kesinlikle uzak durun.

  • Ödemelerinizi zamanında yapın: Faturalar ve kredi kartı ekstreleri için gecikme, notunuzu hızla düşüren en büyük faktördür.

  • Limitinizi kontrol altında tutun: Kredi kartı limitinizin %30’undan fazlasını kullanmamaya özen gösterin; bu, güvenli kullanım sınırı kabul edilir.

  • Eski hesapları korumaya alın: İyi geçmişi olan eski kredi kartı hesaplarını kapatmak, kredi geçmişi süresini kısaltarak notu olumsuz etkileyebilir.

  • Kredi raporunuzu denetleyin: Düzenli kontrol, hatalı veya eksik kayıtların erken tespitini sağlar.

