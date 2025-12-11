Eski Trafik Kuralı Geri Döndü: Araba Farları Artık Gündüz de Yanacak! Far Yakmayana Para Cezası Verilecek

Brezilya'da 2021'den bu yana yürürlükte olan ve 14.071/2020 sayılı Yasa ile Brezilya Trafik Kanunu'nun (CTB) çeşitli hükümlerinde değişiklik yapan düzenleme, sürücüler için kritik bir uyarıyı beraberinde getiriyor. Özellikle şehir dışı yollarda seyahat eden milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bu kural, tek şeritli ve çift yönlü kırsal karayollarında hava koşulları ne olursa olsun, aracın kısa farlarının gün boyunca açık tutulmasını mecburi kılıyor.

Trafik yetkilileri, gün içinde farların kullanılmasının kaza riskini azaltmada oynadığı hayati role vurgu yapıyor. Gündüz yanan farlar, karşıdan gelen veya uzaktaki araçların hız ve mesafe algılanmasını önemli ölçüde artırarak güvenli bir sürüş ortamına katkı sağlıyor.

CTB'de yapılan reformdan önce, tüm karayollarında farların yakılması zorunluyken, yeni düzenleme ile birlikte yollar tek şeritli ve çift şeritli olarak ayrılmaya başlandı. Buna göre, şehir alanı dışındaki tek şeritli karayollarında far kullanma zorunluluğu devam ederken, görüş koşullarının iyi olduğu çift şeritli karayolları bu zorunluluktan muaf tutuluyor. Bu esneklik, sürücü ve ilgili kuruluşların taleplerini karşılarken, yol güvenliğinden taviz verilmemesi temel amaç olarak korunuyor.

Öte yandan, kısa far zorunluluğu yalnızca tek şeritli yollarla sınırlı kalmıyor. Tünellerden geçerken, şiddetli yağmur, sis veya yoğun sis gibi görüşü azaltan herhangi bir hava koşulunda ve hatta şehir içinde bile bu zorunluluk geçerliliğini koruyor.

Bu kurala uymayan sürücüler orta düzeyde bir ihlal yapmış sayılıyor ve bu durum hemen cezai yaptırımları beraberinde getiriyor. İhlal tespit edildiğinde sürücüye para cezası kesiliyor ve Ulusal Ehliyetine 4 ceza puanı işleniyor. Denetim organları, kuralın 2021'den bu yana yürürlükte olduğunu ve ülke çapında uygulamaya devam edildiğini belirterek, herhangi bir önceden uyarıya gerek olmadığının altını çiziyor.