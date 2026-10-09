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Azerbaycan'da Başörtüsü Tartışması Büyüyor: Okul Kıyafet Kuralları Öğretmenleri de Kapsıyor

Azerbaycan'da Başörtüsü Tartışması Büyüyor: Okul Kıyafet Kuralları Öğretmenleri de Kapsıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 19:13
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Azerbaycan'da 21 Eylül'de çıkan okul kıyafeti kararının ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar tartışma yaratıyor. Temmuz ayındaki yasa değişikliğiyle okul kıyafet kurallarının öğrencilerin yanı sıra eğitim çalışanlarını da bağladığı belirtilirken, bazı okullarda başörtülü öğretmenlerin uzaklaştırıldığı öne sürülüyor. 

Kaynak: OC Media

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Bakanlar Kurulu kararında başörtüsü kelimesi geçmiyor.

Bakanlar Kurulu kararında başörtüsü kelimesi geçmiyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül'de devlet okullarındaki öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin düzenlemeyi değiştirdi. Karara göre okul formasının bütünlüğünü bozan ve genel eğitimdeki 'dünyevilik' (laiklik) ilkesine uymayan ek giyim unsurlarına izin verilmeyecek. Rudaw'a göre bu karar 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararı olarak anılıyor. Metinde 'başörtüsü' ya da 'hicab' kelimesi geçmiyor, ancak dini başörtüleri okul formasının parçası olmadığı için düzenleme fiilen bir yasak olarak yorumlanıyor.

Kararın dayanağı ise 7 Temmuz'da Genel Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklik oldu. Bu değişiklikle genel eğitim sisteminin ilkeleri arasına 'millilik ve dünyevilik' eklendi, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının belirlenen kıyafet kurallarına uyması da kanuni zorunluluk haline getirildi. Hangi giyim unsurlarının laiklik ilkesine aykırı sayılacağı metinde açıkça belirtilmiyor; bu konuda her okulun pedagoji şurası karar veriyor.

Bazı okullarda başörtülü öğretmenlerin uzaklaştırıldığı iddia ediliyor.

Bazı okullarda başörtülü öğretmenlerin uzaklaştırıldığı iddia ediliyor.

Öğretmenlere yönelik ayrı bir genelge ya da resmi yasak metni bulunmuyor. Öğretmenler, Temmuz'daki yasa değişikliğiyle 'eğitim çalışanları' olarak kıyafet kurallarının kapsamına girdi. İnsan hakları savunucusu Yalçın İmanov da Eğitim Bakanlığı'ndan ya da başka bir kurumdan ek bir düzenleme çıkmadığını belirtiyor.

Buna rağmen sahadan öğretmenlere ilişkin haberler geliyor. OC Media, Sumgayıt'taki 17 No'lu okulda iki başörtülü öğretmenin uzaklaştırıldığını aktarıyor. Öğretmen Zehra Hasanova ise okul yönetimi tarafından çağrılıp başörtüsüyle öğretmenlik yapamayacağının söylendiğini anlattığı videoda 'Resmî bir karar olmadığını biliyoruz ancak bu uygulama hayata geçiriliyor' diyor.

Tepkiler büyürken benzer bir uygulama 2010'da da geri adım attırmıştı.

Tepkiler büyürken benzer bir uygulama 2010'da da geri adım attırmıştı.

Öğrenciler tarafında da benzer iddialar var. Celilabad'daki bir okulda başörtülü kız öğrencilerin okul kapısından geri çevrildiği, gerekçe olarak laiklik ilkesinin ve forma bütünlüğünün gösterildiği bildiriliyor. Yolçubeyli'deki bir okulun müdürünün 30 Eylül'de öğrencilere 'ya başörtülerinizi çıkarın ya da okuldan ayrılın' dediği, talimatı Eğitim Bakanlığı'ndan aldığını söylediği ise velilerin anlatımı olarak aktarılıyor. 

İlahiyatçı Abgül Süleymanov, başörtüsü kısıtlamalarını eleştirdiği paylaşımların ardından 30 gün gözaltına alındı. Ailesi gözaltını bu paylaşımlara bağlıyor; resmi gerekçe ise polise itaatsizlik olarak aktarılıyor.

Azerbaycan'da benzer bir uygulama daha önce de denenmişti. Dönemin Eğitim Bakanı Misir Merdanov 2010'da kız öğrencilerin okulda başörtüsü takamayacağını açıklamış, ancak Bakü, Gence ve diğer şehirlerdeki protestoların ardından geri adım atılmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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