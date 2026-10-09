Azerbaycan'da Başörtüsü Tartışması Büyüyor: Okul Kıyafet Kuralları Öğretmenleri de Kapsıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül'de devlet okullarındaki öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin düzenlemeyi değiştirdi. Karara göre okul formasının bütünlüğünü bozan ve genel eğitimdeki 'dünyevilik' (laiklik) ilkesine uymayan ek giyim unsurlarına izin verilmeyecek. Rudaw'a göre bu karar 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararı olarak anılıyor. Metinde 'başörtüsü' ya da 'hicab' kelimesi geçmiyor, ancak dini başörtüleri okul formasının parçası olmadığı için düzenleme fiilen bir yasak olarak yorumlanıyor.

Kararın dayanağı ise 7 Temmuz'da Genel Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklik oldu. Bu değişiklikle genel eğitim sisteminin ilkeleri arasına 'millilik ve dünyevilik' eklendi, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının belirlenen kıyafet kurallarına uyması da kanuni zorunluluk haline getirildi. Hangi giyim unsurlarının laiklik ilkesine aykırı sayılacağı metinde açıkça belirtilmiyor; bu konuda her okulun pedagoji şurası karar veriyor.