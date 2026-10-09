Azerbaycan'da Başörtüsü Tartışması Büyüyor: Okul Kıyafet Kuralları Öğretmenleri de Kapsıyor
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Azerbaycan'da 21 Eylül'de çıkan okul kıyafeti kararının ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar tartışma yaratıyor. Temmuz ayındaki yasa değişikliğiyle okul kıyafet kurallarının öğrencilerin yanı sıra eğitim çalışanlarını da bağladığı belirtilirken, bazı okullarda başörtülü öğretmenlerin uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.
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Bakanlar Kurulu kararında başörtüsü kelimesi geçmiyor.
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Bazı okullarda başörtülü öğretmenlerin uzaklaştırıldığı iddia ediliyor.
Tepkiler büyürken benzer bir uygulama 2010'da da geri adım attırmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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