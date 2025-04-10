Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, 'Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz.' maddesi yer aldı.

Tüzükte, ortaokullardaki üniformaların okul yönetimi tarafından belirleneceği belirtilerek, başörtüsü konusunda inisiyatif tamamen okul yönetimlerine verildi.