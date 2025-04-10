Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi de Karşı Çıktı: KKTC’de Liselerde Başörtüsü Serbest Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi de Karşı Çıktı: KKTC’de Liselerde Başörtüsü Serbest Bırakıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararı ile liselerde başörtüsü serbest hale geldi. Ortaokul düzeyinde ise karar okul yönetimlerine bırakıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun sonrasında bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yasaya tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yasaya sosyal medya hesabından karşı olduğunu açıkladı.
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KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.
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Protesto gösterleri düzenlendi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da karara tepki gösterenlerin arasında yer aldı.
Sibel Tatar'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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