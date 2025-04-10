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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi de Karşı Çıktı: KKTC’de Liselerde Başörtüsü Serbest Bırakıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi de Karşı Çıktı: KKTC’de Liselerde Başörtüsü Serbest Bırakıldı

KKTC
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 10:31

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararı ile liselerde başörtüsü serbest hale geldi. Ortaokul düzeyinde ise karar okul yönetimlerine bırakıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun sonrasında bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yasaya tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yasaya sosyal medya hesabından karşı olduğunu açıkladı.

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KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, 'Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz.' maddesi yer aldı.

Tüzükte, ortaokullardaki üniformaların okul yönetimi tarafından belirleneceği belirtilerek, başörtüsü konusunda inisiyatif tamamen okul yönetimlerine verildi.

Protesto gösterleri düzenlendi

Protesto gösterleri düzenlendi

KKTC’de Öğretmenlerin öncülüğünde çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti ‘Geçit Yok‘ sloganıyla yasa karşıtı eylem yaptı.

Okullarda başörtüsü serbestliğine karşı düzenlenen gösterleri Rauf Denktaş’ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş’ın da yer alması dikkat çekti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise ‘liselerde öğrenim gören öğrencilerin inançlarına uygun giyinmelerine imkân tanıyan yeni düzenlemenin, bireysel hak ve özgürlükleri esas aldığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da karara tepki gösterenlerin arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da karara tepki gösterenlerin arasında yer aldı.

Sibel Tatar’ın “Başörtüsüne karşı değilim, saygı duyuyorum. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının, çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp, ulu önder Atatürk’ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım” paylaşımı çok konuşuldu.

Sibel Tatar'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım 👇

Sibel Tatar'ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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