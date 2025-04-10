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Fatih Altaylı Kendisi Hakkında İBB'den Para Aldı Diyenlere: "Haysiyetsizler!"

Fatih Altaylı Kendisi Hakkında İBB'den Para Aldı Diyenlere: "Haysiyetsizler!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 10:20

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığını iddia edenlere Youtube'daki programında sert bir dille cevap verdi. Fatih Altaylı açıklamasında 'Bir haysiyetsiz bir yayında İBB'den para alanlar demişler benim de adım geçiyor. Ulan ahlaksız ben sen miyim?' dedi.

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Fatih Altaylı, kendisi hakkında İBB'den para aldığını iddia edenlere çok sert cevap verdi.

Fatih Altaylı, kendisi hakkında İBB'den para aldığını iddia edenlere çok sert cevap verdi.

Youtube'daki kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, kendisi hakkında İBB'den para aldı yorumları yapanlara şu sözlerle seslendi:'Bir haysiyetsiz bir yayında İBB'den para alanlar demişler benim de adım geçiyor. Ulan ahlaksız ben sen miyim? Seçim döneminde kanallar para karşılığı konuk alırken biz almadık. Herkes siz mi satılık olsun. Bir belediye bana para mı verecek ahlaksızlar. Sizin doğumunuz parayla. Hadi kanıtla ahlaksız.'

Fatih Altaylı'nın kendisi hakkındaki iddialara cevabı şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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