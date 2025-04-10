Fatih Altaylı Kendisi Hakkında İBB'den Para Aldı Diyenlere: "Haysiyetsizler!"

Youtube'daki kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, kendisi hakkında İBB'den para aldı yorumları yapanlara şu sözlerle seslendi:'Bir haysiyetsiz bir yayında İBB'den para alanlar demişler benim de adım geçiyor. Ulan ahlaksız ben sen miyim? Seçim döneminde kanallar para karşılığı konuk alırken biz almadık. Herkes siz mi satılık olsun. Bir belediye bana para mı verecek ahlaksızlar. Sizin doğumunuz parayla. Hadi kanıtla ahlaksız.'