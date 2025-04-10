Fatih Altaylı Kendisi Hakkında İBB'den Para Aldı Diyenlere: "Haysiyetsizler!"
Fatih Altaylı Kendisi Hakkında İBB'den Para Aldı Diyenlere: "Haysiyetsizler!"
Gazeteci Fatih Altaylı, kendisi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığını iddia edenlere Youtube'daki programında sert bir dille cevap verdi. Fatih Altaylı açıklamasında 'Bir haysiyetsiz bir yayında İBB'den para alanlar demişler benim de adım geçiyor. Ulan ahlaksız ben sen miyim?' dedi.
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Fatih Altaylı, kendisi hakkında İBB'den para aldığını iddia edenlere çok sert cevap verdi.
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Fatih Altaylı'nın kendisi hakkındaki iddialara cevabı şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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