Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Atamalar: Orhan Gencebay Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Atamalar: Orhan Gencebay Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan atandı. Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına, Ahmet Burak Dağlıoğlu getirilirken sanatçı Orhan Gencebay da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeni atamalar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın