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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 07:26 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 08:02

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Polis ekipleri iki gazetecinin de evinde arama yapıyor. Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından bu noktadan ayrıldı. Timur Soykan polis aracına bindirilirken görüntü alan gazetecilere seslenerek 'Arkadaşlar çeteler kaybedecek halk kazanacak' dedi.

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Gözaltı işlemleri sonrasında Murat Ağırel ve Timur Soykan sağlık kontrolüne götürüldü.

Şule Aydın ve Barış Terkoğlu ile birlikte Halk TV'den ayrılarak kendi kanallarından program yapmaya başlayan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

Şule Aydın ve Barış Terkoğlu ile birlikte Halk TV'den ayrılarak kendi kanallarından program yapmaya başlayan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınma haberini meslektaşları Şule Aydın ve Barış Terkoğlu duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da gözaltılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da gözaltılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'Yeter!

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.

Gazetecilik suç değildir!

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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