Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltına Alındı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Polis ekipleri iki gazetecinin de evinde arama yapıyor. Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından bu noktadan ayrıldı. Timur Soykan polis aracına bindirilirken görüntü alan gazetecilere seslenerek 'Arkadaşlar çeteler kaybedecek halk kazanacak' dedi.
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Gözaltı işlemleri sonrasında Murat Ağırel ve Timur Soykan sağlık kontrolüne götürüldü.
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Şule Aydın ve Barış Terkoğlu ile birlikte Halk TV'den ayrılarak kendi kanallarından program yapmaya başlayan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da gözaltılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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