Ahmet Minguzzi’nin Mezarını Yıktılar! Duruşması Bugün Olacak Ahmet Mattia Minguzzi’nin Mezarına Çirkin Saldırı
Ahmet Minguzzi’nin Mezarını Yıktılar! Duruşması Bugün Olacak Ahmet Mattia Minguzzi’nin Mezarına Çirkin Saldırı
İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı bu sabah saldırıya uğradı. Konuya ilişkin ailenin avukatından açıklama geldi. Avukat Rezan Epözdemir açıklamasında 'Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor' dedi.
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Duruşması bugün görülecek olan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı tahribata uğradı.
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Öte yandan Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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