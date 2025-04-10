Ahmet Minguzzi’nin Mezarını Yıktılar! Duruşması Bugün Olacak Ahmet Mattia Minguzzi’nin Mezarına Çirkin Saldırı

Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de şunları dedi: “Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır ceza 24 yıl hapis. Bizim de mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak.”