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Ahmet Minguzzi’nin Mezarını Yıktılar! Duruşması Bugün Olacak Ahmet Mattia Minguzzi’nin Mezarına Çirkin Saldırı

Ahmet Minguzzi’nin Mezarını Yıktılar! Duruşması Bugün Olacak Ahmet Mattia Minguzzi’nin Mezarına Çirkin Saldırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 09:40

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı bu sabah saldırıya uğradı. Konuya ilişkin ailenin avukatından açıklama geldi. Avukat Rezan Epözdemir açıklamasında 'Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor' dedi.

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Duruşması bugün görülecek olan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı tahribata uğradı.

Duruşması bugün görülecek olan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı tahribata uğradı.

Konuya ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir’den açıklama geldi.

Epözdemir sosyal medya hesabından, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” dedi.

Öte yandan Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Öte yandan Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de şunları dedi: “Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır ceza 24 yıl hapis. Bizim de mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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