Tanju Özcan: "İster Öcalan Serbest Kalsın, İsterlerse Mültecileri Doldursunlar Evimde Kedi Gibi Oturacağım"
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan, 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Duruşma, mahkeme salonuna dönüştürülen Sosyal Bilimler Lisesi'nde görülürken Özcan, Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Özcan'ın savunmasının son bölümünde söyledikleri ise dikkat çekti.
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Bolu soruşturmasında 19 sanık yargılanıyor.
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Savcı Özcan için 217 yıla kadar hapis istedi.
Özcan savunmasında belediyenin büyüdüğünü söyledi.
Özcan market ve kurban iddialarını reddetti.
Özcan serbest kalırsa evde oturacağını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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