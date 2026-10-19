Tanju Özcan: "İster Öcalan Serbest Kalsın, İsterlerse Mültecileri Doldursunlar Evimde Kedi Gibi Oturacağım"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can için 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız için ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Geçen ay görülen ikinci duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Özcan için 32 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak zincirleme icbar suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikapa teşebbüs ve rüşvet alma suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaada diğer 18 sanık için de değişen oranlarda hapis cezası istenirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.