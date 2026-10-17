Selim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding CEO'su Selim Akın Neden Tutuklandı?

Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu temin etme ve ticareti suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Sabah'ın gözaltı haberine göre aynı soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Savcılık, gözaltı gerekçesine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Selim Akın Ne Zaman Tutuklandı?

Gözaltındaki Selim Akın, 17 Ekim 2026'da adli mercilere çıkarıldı ve tutuklandı. Kararı hangi mahkemenin verdiği ve Akın'a yöneltilen somut suçlamalar henüz netleşmiş değil. Selim Akın'dan, Hamdi Akın'dan ya da Akfen Holding'den bir açıklama haberlere yansımadı.

Soruşturma sürüyor ve hukuki sürecin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.