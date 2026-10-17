Selim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding CEO'su Selim Akın Neden Tutuklandı?
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Hamdi Akın'ın oğlu ve Akfen Holding CEO'su Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Akın, 17 Ekim'de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Peki Selim Akın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Neden tutuklandı?
İşte merak edilenler.
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Selim Akın Kimdir?
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Selim Akın'ın Eğitimi ve Kariyeri
Selim Akın Kimin Oğlu? Evli mi, Çocukları Var mı?
Selim Akın Neden Tutuklandı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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