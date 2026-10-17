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Selim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding CEO'su Selim Akın Neden Tutuklandı?

Selim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Akfen Holding CEO'su Selim Akın Neden Tutuklandı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 18:48
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Hamdi Akın'ın oğlu ve Akfen Holding CEO'su Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Akın, 17 Ekim'de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Peki Selim Akın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Neden tutuklandı?

İşte merak edilenler.

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Selim Akın Kimdir?

Selim Akın Kimdir?

Selim Akın, Akfen Holding'in CEO'su ve yönetim kurulu başkan vekili olan Türk iş insanı. Holdingin kurucusu Hamdi Akın'ın oğlu olan Akın, Ocak 2020'den bu yana CEO görevini yürütüyor.

Selim Akın Kaç Yaşında?

Selim Akın'ın doğum tarihi kamuya açık resmi kaynaklarda yer almıyor. Akfen'in yönetici biyografisinde doğum yılı belirtilmiyor. Bazı biyografi kaynaklarında 1983 doğumlu olduğu geçiyor. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında olması beklenebilir.

Selim Akın Nereli?

Selim Akın'ın doğum yeri kamuoyuyla paylaşılmadı. Babası Hamdi Akın İstanbul Fatih doğumlu olup çocukluk yıllarından itibaren Ankara'da yaşadı.

Selim Akın'ın Eğitimi ve Kariyeri

Selim Akın'ın Eğitimi ve Kariyeri

Selim Akın, 2006'da İngiltere'deki University of Surrey'in İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Akfen Holding'in muhasebe departmanında çalışmaya başladı. Ardından holdingin proje geliştirme ve finans birimlerinde görev aldı.

Akfen'in biyografisine göre araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding'in halka arzı ve tahvil ihracı gibi projelerde öne çıktı.

Selim Akın'ın Görevleri

Selim Akın, Akfen Holding CEO'su ve yönetim kurulu başkan vekili olmanın yanı sıra Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Akfen GYO yönetim kurulu üyesi olan Akın'ın TÜSİAD, TÜGİAD ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelikleri bulunuyor.

Milli Gazete'nin haberine göre Akfen Holding'deki ortaklık tablosunda Selim Akın'ın payı yüzde 45,1.

Selim Akın Kimin Oğlu? Evli mi, Çocukları Var mı?

Selim Akın Kimin Oğlu? Evli mi, Çocukları Var mı?

Selim Akın, Akfen Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın'ın oğludur. Kız kardeşi Pelin Akın Özalp da holdingin yönetim kurulunda yer alıyor.

Selim Akın'ın evliliği ya da çocukları hakkında kamuya açık güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

Selim Akın Neden Tutuklandı?

Selim Akın Neden Tutuklandı?

Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu temin etme ve ticareti suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 15 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Sabah'ın gözaltı haberine göre aynı soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Savcılık, gözaltı gerekçesine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Selim Akın Ne Zaman Tutuklandı?

Gözaltındaki Selim Akın, 17 Ekim 2026'da adli mercilere çıkarıldı ve tutuklandı. Kararı hangi mahkemenin verdiği ve Akın'a yöneltilen somut suçlamalar henüz netleşmiş değil. Selim Akın'dan, Hamdi Akın'dan ya da Akfen Holding'den bir açıklama haberlere yansımadı.

Soruşturma sürüyor ve hukuki sürecin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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