MEB'den Yeni Lise Türü: 7 İlde Başlıyor, Her Birinde Farklı Dersler Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Millî Eğitim Bakanlığı, ülkenin dört bir yanındaki yöresel mutfak kültürünü korumak ve geleceğin şeflerini yetiştirmek için yeni bir lise modeline geçiyor. 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' kapsamında 7 coğrafi bölgede gastronomi liseleri açılacak. Projenin ilk okulu ise Erzurum'da faaliyete geçiyor.
MEB'in yeni projesiyle, her ilde farklı bir mutfak öğretilecek
İlk okul Erzurum'da açıldı: Cağ kebabından pestil çullamasına
Eğitim 5 yıl sürecek
Şef, servis ve işletmecilik: 3 bölüm olacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın