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MEB'den Yeni Lise Türü: 7 İlde Başlıyor, Her Birinde Farklı Dersler Olacak

MEB'den Yeni Lise Türü: 7 İlde Başlıyor, Her Birinde Farklı Dersler Olacak

Erzurum MEB
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:36
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Millî Eğitim Bakanlığı, ülkenin dört bir yanındaki yöresel mutfak kültürünü korumak ve geleceğin şeflerini yetiştirmek için yeni bir lise modeline geçiyor. 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi' kapsamında 7 coğrafi bölgede gastronomi liseleri açılacak. Projenin ilk okulu ise Erzurum'da faaliyete geçiyor.

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MEB'in yeni projesiyle, her ilde farklı bir mutfak öğretilecek

MEB'in yeni projesiyle, her ilde farklı bir mutfak öğretilecek

Gastronomi liselerinin her biri, bulunduğu bölgenin mutfağında ihtisaslaşacak. MEB'in açıklamasına göre illere göre planlanan eğitim alanları şöyle:

Erzurum: Et ve süt ürünleri

İstanbul: Saray mutfağı, helvacılık, şerbet ve tatlı sanatları

Gaziantep: Baklava zanaatkârlığı ve Güneydoğu Anadolu yöresel lezzetleri

Konya: Fırın zanaatkârlığı ve Selçuklu Anadolu mutfağı

İzmir: Ege mutfak sanatları ve fırıncılık

Hatay: Akdeniz mutfak sanatları ve tatlıları

Trabzon: Karadeniz yöresel lezzetleri ve fırıncılık

İlk okul Erzurum'da açıldı: Cağ kebabından pestil çullamasına

İlk okul Erzurum'da açıldı: Cağ kebabından pestil çullamasına

Projenin ilk okulu olan Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 27 Ekim'de Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açıldı. Okul, Yakutiye ilçesinde restore edilen yeni konsept binasında eğitim veriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre okulda şu anda hazırlık sınıfında 72, dokuzuncu sınıfta 51 olmak üzere toplam 123 öğrenci okuyor. Öğrenciler, Erzurum'un meşhur cağ kebabından pestil çullamasına kadar pek çok geleneksel tarifi uygulamalı olarak öğrenecek.

Okulda süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özel uygulama alanları bulunuyor.

Eğitim 5 yıl sürecek

Eğitim 5 yıl sürecek

Gastronomi liselerinde İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim verilecek. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimiyle mesleğe hazırlanacak.

Müfredatta Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları yer alıyor. Bakan Tekin, okulların pansiyonlu olacağını ve çevre il ve ilçelerden yetenekli öğrencilerin seçilerek eğitim alacağını söyledi.

Şef, servis ve işletmecilik: 3 bölüm olacak

Şef, servis ve işletmecilik: 3 bölüm olacak

Bakan Tekin, gastronomi liselerinde üç temel bölüm bulunacağını açıkladı. İlk bölümde yöresel yemekleri hazırlayıp pişirecek şefler yetiştirilecek, ikinci bölüm servis hizmetlerine, üçüncü bölüm ise işletmeciliğe odaklanacak.

Tekin, açılış töreninde dikkat çeken bir çıkış da yaptı: 'Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta aramıyoruz, niye Michelin yıldızlı arıyoruz? Michelin yıldızları varsa Mengen Yıldızlı restoranlar da olmalı.'

Bakan, gastronomi liseleri yaygınlaştıkça illerde yöresel mutfağı akredite eden bir mekanizmanın da oluşturulacağını belirtti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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