MEB'den Yeni Lise Türü: 7 İlde Başlıyor, Her Birinde Farklı Dersler Olacak

Bakan Tekin, gastronomi liselerinde üç temel bölüm bulunacağını açıkladı. İlk bölümde yöresel yemekleri hazırlayıp pişirecek şefler yetiştirilecek, ikinci bölüm servis hizmetlerine, üçüncü bölüm ise işletmeciliğe odaklanacak.

Tekin, açılış töreninde dikkat çeken bir çıkış da yaptı: 'Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta aramıyoruz, niye Michelin yıldızlı arıyoruz? Michelin yıldızları varsa Mengen Yıldızlı restoranlar da olmalı.'

Bakan, gastronomi liseleri yaygınlaştıkça illerde yöresel mutfağı akredite eden bir mekanizmanın da oluşturulacağını belirtti.