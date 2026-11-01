MEB'in Okullardaki Yeni Ölçme Sisteminde Açık Uçlu Soruları Yapay Zeka Puanlayacak

MEB, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedefler doğrultusunda bireyin gelişimini esas alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini kapsayan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kuracak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde okul tabanlı izleme uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulamada hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorular kullanılacak ve öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek. Türkçenin doğru ve etkili kullanımını geliştirmek için okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini değerlendiren yeni ölçme araçları da hazırlanacak.