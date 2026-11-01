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MEB'in Okullardaki Yeni Ölçme Sisteminde Açık Uçlu Soruları Yapay Zeka Puanlayacak

MEB'in Okullardaki Yeni Ölçme Sisteminde Açık Uçlu Soruları Yapay Zeka Puanlayacak

Öğretmen Yapay Zeka MEB
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 16:42
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemi hazırlıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre sistemde çoktan seçmeli sorulara açık uçlu sorular da eklenecek. Bu soruların puanlanmasında yapay zekadan yararlanılması planlanıyor. Program ayrıca ABİDE araştırmasının elektronik ortama taşınmasını ve yapay zeka destekli bir asistanın geliştirilmesini kapsıyor.

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Okul tabanlı izleme geliyor.

Okul tabanlı izleme geliyor.

MEB, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedefler doğrultusunda bireyin gelişimini esas alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini kapsayan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kuracak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde okul tabanlı izleme uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulamada hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorular kullanılacak ve öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek. Türkçenin doğru ve etkili kullanımını geliştirmek için okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini değerlendiren yeni ölçme araçları da hazırlanacak.

Cevapları yapay zeka puanlayacak.

Cevapları yapay zeka puanlayacak.

Merkezi sınavların değerlendirilmesinde de yeni teknolojilerden yararlanılacak. Programa göre açık uçlu sorulara verilen yanıtların puanlanması yapay zeka desteğiyle yapılacak. Bu uygulamanın merkezi sınavlarda da yeni yöntemlerin geliştirilmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

ABİDE elektronik ortama geçiyor.

ABİDE elektronik ortama geçiyor.

Öğrencilerin akademik becerilerini ölçmeyi amaçlayan ABİDE araştırması, elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek. MEB ayrıca öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli bir asistan geliştirip bunu dijital eğitim platformlarıyla entegre edecek. Uygulamalı eğitimlerde sınav ve değerlendirme süreçlerinin kesintiye uğramaması için alternatif yöntemler de geliştirilecek.

Yazılı sınavlarda yeni sistem başlıyor.

Yazılı sınavlarda yeni sistem başlıyor.

Yapay zeka destekli değişiklik yazılı sınavlarda zaten başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren ortaokul ve liselerde 16 branşta Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulanacak. Sınav senaryosundaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soruyu ve puanlama anahtarını öğretmenler hazırlarken geri kalan sorular Bakanlığın sekiz bin soruluk havuzundan gelecek. Eğitim yazarı Feray Aytekin Aydoğan, açık uçlu soruların doğası gereği öznel değerlendirmeye açık olduğunu ve bunun okullar arasındaki puanlama adaletsizliğini derinleştirebileceğini belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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