MEB'in Okullardaki Yeni Ölçme Sisteminde Açık Uçlu Soruları Yapay Zeka Puanlayacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemi hazırlıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre sistemde çoktan seçmeli sorulara açık uçlu sorular da eklenecek. Bu soruların puanlanmasında yapay zekadan yararlanılması planlanıyor. Program ayrıca ABİDE araştırmasının elektronik ortama taşınmasını ve yapay zeka destekli bir asistanın geliştirilmesini kapsıyor.
Okul tabanlı izleme geliyor.
Cevapları yapay zeka puanlayacak.
ABİDE elektronik ortama geçiyor.
Yazılı sınavlarda yeni sistem başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın