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Collina Penaltıdan Dönen Topa İkinci Kez Vurulmasının Yasaklanmasını Önerdi

Collina Penaltıdan Dönen Topa İkinci Kez Vurulmasının Yasaklanmasını Önerdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 18:23
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, penaltıda kaleciden veya direkten dönen topa yeniden vurulmasının yasaklanmasını önerdi. Teklif kabul edilirse kaçan penaltının ardından oyun kale vuruşuyla başlayacak. Collina penaltıların yaklaşık yüzde 75'inin golle sonuçlandığını hatırlatarak hücum takımlarının kalecilere karşı büyük avantajı olduğunu savundu.

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Dönen top oyundan çıkacak.

Dönen top oyundan çıkacak.

Yürürlükteki kurala göre kalecinin kurtardığı ya da direkten dönen top oyun alanında kaldığı sürece pozisyon devam ediyor ve hücum oyuncuları topu tamamlayarak gol atabiliyor. Önerilen sistemde penaltı golle sonuçlanmazsa hakem oyunu durduracak, savunma takımı da kale vuruşuyla oyuna başlayacak. Böylece penaltı atışları, seri penaltılarda olduğu gibi tek vuruşla bitecek.

Kaleciler dezavantajlı bulunuyor.

Kaleciler dezavantajlı bulunuyor.

İtalyan eski hakem Collina, penaltıda kaleciler ile hücum oyuncuları arasında fırsat eşitsizliği bulunduğunu söylüyor. Ona göre yüksek gol olasılığı taşıyan bir fırsatı değerlendiremeyen takımın aynı pozisyonda ikinci ya da üçüncü bir şansı olmamalı. Öneriyle amaçlanan, kaleci ile oyuncu arasındaki rekabeti dengelemek.

İki büyük gol geçersiz sayılacaktı.

İki büyük gol geçersiz sayılacaktı.

Penaltıdan dönen topların tamamlanması futbol tarihinde kritik turnuva sonuçlarını doğrudan etkiledi. 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Xabi Alonso, Milan kalecisi Dida'nın kurtardığı penaltıdan dönen topu ağlara göndererek skoru 3-3'e getirmişti. İngiltere'nin EURO 2020'de Danimarka karşısında Harry Kane'in dönen topa yaptığı vuruşla bulduğu gol de yeni kuralda geçerli sayılmayacaktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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