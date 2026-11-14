Collina Penaltıdan Dönen Topa İkinci Kez Vurulmasının Yasaklanmasını Önerdi
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, penaltıda kaleciden veya direkten dönen topa yeniden vurulmasının yasaklanmasını önerdi. Teklif kabul edilirse kaçan penaltının ardından oyun kale vuruşuyla başlayacak. Collina penaltıların yaklaşık yüzde 75'inin golle sonuçlandığını hatırlatarak hücum takımlarının kalecilere karşı büyük avantajı olduğunu savundu.
Dönen top oyundan çıkacak.
Kaleciler dezavantajlı bulunuyor.
İki büyük gol geçersiz sayılacaktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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