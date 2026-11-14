Collina Penaltıdan Dönen Topa İkinci Kez Vurulmasının Yasaklanmasını Önerdi

Yürürlükteki kurala göre kalecinin kurtardığı ya da direkten dönen top oyun alanında kaldığı sürece pozisyon devam ediyor ve hücum oyuncuları topu tamamlayarak gol atabiliyor. Önerilen sistemde penaltı golle sonuçlanmazsa hakem oyunu durduracak, savunma takımı da kale vuruşuyla oyuna başlayacak. Böylece penaltı atışları, seri penaltılarda olduğu gibi tek vuruşla bitecek.