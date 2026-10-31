LaLiga'da Hakemler Maçın Hemen Ardından Kamera Karşısına Geçip Kararlarını Anlatacak
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İspanya LaLiga'da hakemler artık maçın ardından kameraların karşısına geçecek. 2026/27 sezonunun 11. haftasıyla birlikte kademeli olarak başlayan uygulama kapsamında hakemler, kritik pozisyonlardaki kararlarını canlı yayında anlatacak. İlk uygulama bugün oynanacak Levante - Atletico Madrid karşılaşmasının ardından yapılacak.
LaLiga hakemleri ekran karşısına geçiyor.
İlk uygulama Levante - Atletico maçında.
Yarın sıra Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisinde.
Amaç hakem kararlarında şeffaflık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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