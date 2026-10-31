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LaLiga'da Hakemler Maçın Hemen Ardından Kamera Karşısına Geçip Kararlarını Anlatacak

LaLiga'da Hakemler Maçın Hemen Ardından Kamera Karşısına Geçip Kararlarını Anlatacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 16:26
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İspanya LaLiga'da hakemler artık maçın ardından kameraların karşısına geçecek. 2026/27 sezonunun 11. haftasıyla birlikte kademeli olarak başlayan uygulama kapsamında hakemler, kritik pozisyonlardaki kararlarını canlı yayında anlatacak. İlk uygulama bugün oynanacak Levante - Atletico Madrid karşılaşmasının ardından yapılacak.

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LaLiga hakemleri ekran karşısına geçiyor.

LaLiga hakemleri ekran karşısına geçiyor.

Daha önce yalnızca bazı karşılaşmaların öncesinde basın toplantılarına katılan LaLiga hakemleri, bundan sonra maçın hemen ardından doğrudan ekran karşısına geçecek. Kamera karşısında kritik pozisyonları ve verdikleri kararları değerlendirecek, kamuoyunu da bu yolla bilgilendirecekler. Uygulama 2026/27 sezonunun 11. haftasıyla birlikte kademeli olarak hayata geçiriliyor.

İlk uygulama Levante - Atletico maçında.

İlk uygulama Levante - Atletico maçında.

Yeni dönemin ilk adımı bugün oynanacak Levante - Atletico Madrid karşılaşmasının ardından atılacak. Hakem maç biter bitmez canlı yayına bağlanarak karşılaşmadaki kritik pozisyonlara ilişkin kararlarını anlatacak. LaLiga'nın bu adımı dünya futbolunda ses getirecek radikal bir karar olarak öne çıkıyor.

Yarın sıra Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisinde.

Yarın sıra Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisinde.

Uygulama yarın oynanacak Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisiyle sürecek. Şimdilik her hafta yalnızca belirlenen iki maç için geçerli olacak sistemde hakemlerin açıklamaları yapılacak. Bu açıklamalar ligin resmi yayıncı kuruluşlarının canlı yayınlarında yer alacak.

Amaç hakem kararlarında şeffaflık.

Amaç hakem kararlarında şeffaflık.

LaLiga yönetimi kararla hakemlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, kamuoyundaki soru işaretlerini gidermeyi ve karar verme süreçlerini tamamen şeffaflaştırmayı amaçlıyor. Röportajların İspanyol futbolunun marka değerini görsel ve işitsel açıdan artıracak, hakemlerin itibarını zedelemeyecek profesyonel bir çerçevede yürütüleceği vurgulandı. Futbol dünyasında yankı uyandıran hamlenin diğer Avrupa liglerine örnek olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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