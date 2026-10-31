LaLiga'da Hakemler Maçın Hemen Ardından Kamera Karşısına Geçip Kararlarını Anlatacak

Daha önce yalnızca bazı karşılaşmaların öncesinde basın toplantılarına katılan LaLiga hakemleri, bundan sonra maçın hemen ardından doğrudan ekran karşısına geçecek. Kamera karşısında kritik pozisyonları ve verdikleri kararları değerlendirecek, kamuoyunu da bu yolla bilgilendirecekler. Uygulama 2026/27 sezonunun 11. haftasıyla birlikte kademeli olarak hayata geçiriliyor.