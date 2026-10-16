Uruguay'da Hakemler İlk Kez Dijital Kart Uygulamasına Geçti
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Copa AUF Uruguay'da Nacional'ın Rentistas'ı konuk ettiği karşılaşmada hakem Eduardo Varela, sarı kartı küçük bir cep telefonuna benzeyen cihazın ekranından gösterdi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun (AUF) bir Uruguaylı şirketle birlikte geliştirdiği sistem, ceza verildiği anda olayı federasyonun maç verilerini topladığı COMET platformuna da aktarıyor. Perşembe akşamı Gran Parque Central'da oynanan maçı Nacional 3-0 kazanarak kupada son 16 turuna yükseldi. Cihaz, daha önce Defensor Sporting - Plaza Colonia maçında da denenmiş ancak ekran parlaklığı sorunu yüzünden hakem kartları gösterememişti.
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Cihazın iki düğmesi var: biri sarı, biri kırmızı kartı açıyor
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Nacional 3-0 kazandı, deneme gece maçında tekrarlandı
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