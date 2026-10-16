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Uruguay'da Hakemler İlk Kez Dijital Kart Uygulamasına Geçti

Uruguay'da Hakemler İlk Kez Dijital Kart Uygulamasına Geçti

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
16.10.2026 - 15:09
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Copa AUF Uruguay'da Nacional'ın Rentistas'ı konuk ettiği karşılaşmada hakem Eduardo Varela, sarı kartı küçük bir cep telefonuna benzeyen cihazın ekranından gösterdi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun (AUF) bir Uruguaylı şirketle birlikte geliştirdiği sistem, ceza verildiği anda olayı federasyonun maç verilerini topladığı COMET platformuna da aktarıyor. Perşembe akşamı Gran Parque Central'da oynanan maçı Nacional 3-0 kazanarak kupada son 16 turuna yükseldi. Cihaz, daha önce Defensor Sporting - Plaza Colonia maçında da denenmiş ancak ekran parlaklığı sorunu yüzünden hakem kartları gösterememişti.

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Cihazın iki düğmesi var: biri sarı, biri kırmızı kartı açıyor

Cihazın iki düğmesi var: biri sarı, biri kırmızı kartı açıyor

Uruguaylı bir şirketin AUF ile eş güdüm içinde geliştirdiği cihaz, hafif bir cep telefonunu andırıyor. Üzerinde iki düğme bulunuyor: biri ekranı sarıya, diğeri kırmızıya çeviriyor. Hakem oyuncuya kartı gösterirken olay da kaydediliyor ve AUF'un maç verilerini yönettiği COMET sistemine iletiliyor.

Böylece hakemlerin maça kâğıt ve kalemle çıkması gerekmeyecek, kart bilgileri karşılaşma sürerken sisteme düşecek. AUF Hakemlik Departmanı yöneticisi Marcelo de León, projenin hakemlerin idari işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmasını ve federasyonun maçtaki olayları anlık takip edebilmesini hedeflediğini söyledi.

Nacional 3-0 kazandı, deneme gece maçında tekrarlandı

Nacional 3-0 kazandı, deneme gece maçında tekrarlandı
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Nacional, Gran Parque Central'daki karşılaşmayı Agustín dos Santos'un 38., Tomás Viera'nın 63. ve Rubén Botta'nın 73. dakikadaki golleriyle 3-0 kazandı. Maçın son dakikalarında, 89'da Nahuel Gelos kırmızı kart gördü. Kupada son 16 turuna yükselen Nacional'ın rakibi henüz belli değil.

Cihaz bu maçtan önce Defensor Sporting - Plaza Colonia karşılaşmasında denenmişti. Gündüz oynanan o maçta ekran güneş ışığında net görünmediği için hakem kartları gösteremedi, cihaz yalnızca olayların kaydı için kullanıldı. AUF düzeltmelerin ardından denemeyi gece maçında yeniledi. Proje hâlâ test aşamasında ve cihazın tüm maçlarda kullanılacağı anlamına gelmiyor; fiziki kartlar şimdilik görevinin başında.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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