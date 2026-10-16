Uruguay'da Hakemler İlk Kez Dijital Kart Uygulamasına Geçti

Uruguaylı bir şirketin AUF ile eş güdüm içinde geliştirdiği cihaz, hafif bir cep telefonunu andırıyor. Üzerinde iki düğme bulunuyor: biri ekranı sarıya, diğeri kırmızıya çeviriyor. Hakem oyuncuya kartı gösterirken olay da kaydediliyor ve AUF'un maç verilerini yönettiği COMET sistemine iletiliyor.

Böylece hakemlerin maça kâğıt ve kalemle çıkması gerekmeyecek, kart bilgileri karşılaşma sürerken sisteme düşecek. AUF Hakemlik Departmanı yöneticisi Marcelo de León, projenin hakemlerin idari işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmasını ve federasyonun maçtaki olayları anlık takip edebilmesini hedeflediğini söyledi.