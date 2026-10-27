LaLiga, Mbappé'nin Çinli Taraftarları Rahatsız Eden Sözleri İçin Özür Diledi

Mbappé'ye röportajda en çok güldüğü meme sorulmuştu. Fransız futbolcu, yüzünün Çinli bir diktatörün görüntüsüne eklendiği örneği öne çıkardı; bir liderin adını anmadı. Medyada bu meme'in, yüzünün Mao Zedong portresine montajlandığı görsel olduğu aktarıldı. Mao 1949'dan ölümüne, yani 1976'ya kadar Çin'i yönetti ve ülkede bugün de kurucu lider olarak anılıyor.

Video 26 Ekim Pazartesi günü sosyal medyada yayılmaya başladı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Mbappé ile ilgili dört başlık en çok aranan 10 konu arasına girdi, bazı kullanıcılar futbolcunun kara listeye alınmasını istedi.