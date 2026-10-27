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LaLiga, Mbappé'nin Çinli Taraftarları Rahatsız Eden Sözleri İçin Özür Diledi

LaLiga, Mbappé'nin Çinli Taraftarları Rahatsız Eden Sözleri İçin Özür Diledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 15:01
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İspanya La Liga'sı, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Çinli taraftarlardan resmen özür diledi. Mbappé, yakın zamanda verdiği bir röportajda en çok güldüğü meme'in yüzünün 'Çinli bir diktatör' görüntüsüne montajlandığı örnek olduğunu söylemişti. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve Çin'de büyük tepki topladı. Haberlere göre Çin devlet televizyonu CCTV La Liga yayınlarını durdurdu, birkaç Çinli marka da Mbappé ile iş birliğini bitirdi. 27 Ekim Salı günü La Liga'nın kurumsal hesabından yayımlanan açıklamada, sözlerin Çinli taraftarlarda yarattığı incinmeden derin üzüntü duyulduğu, yorumların kişisel olduğu ve La Liga'yı temsil etmediği belirtildi. Başkan Javier Tebas da X hesabından Çin halkından özür diledi.

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Mbappé en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatör görüntüsüne eklendiği örneği anlatmıştı

Mbappé en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatör görüntüsüne eklendiği örneği anlatmıştı

Mbappé'ye röportajda en çok güldüğü meme sorulmuştu. Fransız futbolcu, yüzünün Çinli bir diktatörün görüntüsüne eklendiği örneği öne çıkardı; bir liderin adını anmadı. Medyada bu meme'in, yüzünün Mao Zedong portresine montajlandığı görsel olduğu aktarıldı. Mao 1949'dan ölümüne, yani 1976'ya kadar Çin'i yönetti ve ülkede bugün de kurucu lider olarak anılıyor.

Video 26 Ekim Pazartesi günü sosyal medyada yayılmaya başladı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Mbappé ile ilgili dört başlık en çok aranan 10 konu arasına girdi, bazı kullanıcılar futbolcunun kara listeye alınmasını istedi.

La Liga, sözlerin kişisel olduğunu ve kurumu temsil etmediğini açıkladı

La Liga, sözlerin kişisel olduğunu ve kurumu temsil etmediğini açıkladı

La Liga'nın kurumsal hesabından yayımlanan açıklamada, Mbappé'nin son sözlerinin Çinli taraftarlar arasında yarattığı incinmeden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Sözlerin Mbappé tarafından kişisel sıfatla söylendiği ve La Liga'yı temsil etmediği vurgulandı. Lig, kendi kurumsal sorumluluğu çerçevesinde hem La Liga hem de tüm kulüpler adına özür dilediğini, Çin'e, kurumlarına ve halkına saygı duyduğunu ekledi.

Başkan Javier Tebas da X'ten özür diledi. Tebas, sözlerin Çin'de rahatsızlık ve incinme yarattığını kabul ederek verilen zararı anladıklarını yazdı. Tek bir kişinin davranışının Çin'le kurulan uzun soluklu ilişkiyi, ligdeki 20'den fazla kulübü ve milyonlarca Çinli taraftarı zedelemesine izin veremeyeceklerini söyledi.

Açıklamanın devamında La Liga, Çin'deki ortakları ve kurumsal muhataplarıyla durumu ele almak için çalıştığını bildirdi. Kulüpler ve oyuncularla birlikte farklı kültürlere saygıyı öne çıkaracak bir farkındalık ve iletişim protokolü hayata geçireceğini duyurdu. Protokolün içeriği ve takvimi hakkında ayrıntı verilmedi.

CCTV'nin La Liga yayınlarını durdurduğu ve sponsorların Mbappé'den ayrıldığı bildirildi

CCTV'nin La Liga yayınlarını durdurduğu ve sponsorların Mbappé'den ayrıldığı bildirildi

Çin basınından The Paper'ın kamu yayıncısına yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre CCTV, Pazartesi gecesi itibarıyla La Liga yayınlarını ve Mbappé'nin forma giydiği maçların yayınını durdurdu. Kararın Mbappé'nin yer aldığı reklam ve videoların kaldırılmasını da kapsadığı aktarıldı. Yayın yasağının süresine dair resmi bir açıklama aktarılmadı.

İçecek şirketi Dongpeng, süt üreticileri Mengniu ve Milkground ile içecek markası Eastroc da Mbappé ile iş birliğini sonlandırdığını duyurdu. Şirketler, Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara sıfır tolerans gösterdiklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de düzenli basın toplantısında, Çin halkının duygularını inciten söz ve eylemlerin toplumun her kesiminden ortak tepkiyle karşılanacağını söyledi. Real Madrid konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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