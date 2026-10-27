LaLiga, Mbappé'nin Çinli Taraftarları Rahatsız Eden Sözleri İçin Özür Diledi
İspanya La Liga'sı, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Çinli taraftarlardan resmen özür diledi. Mbappé, yakın zamanda verdiği bir röportajda en çok güldüğü meme'in yüzünün 'Çinli bir diktatör' görüntüsüne montajlandığı örnek olduğunu söylemişti. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve Çin'de büyük tepki topladı. Haberlere göre Çin devlet televizyonu CCTV La Liga yayınlarını durdurdu, birkaç Çinli marka da Mbappé ile iş birliğini bitirdi. 27 Ekim Salı günü La Liga'nın kurumsal hesabından yayımlanan açıklamada, sözlerin Çinli taraftarlarda yarattığı incinmeden derin üzüntü duyulduğu, yorumların kişisel olduğu ve La Liga'yı temsil etmediği belirtildi. Başkan Javier Tebas da X hesabından Çin halkından özür diledi.
Mbappé en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatör görüntüsüne eklendiği örneği anlatmıştı
La Liga, sözlerin kişisel olduğunu ve kurumu temsil etmediğini açıkladı
CCTV'nin La Liga yayınlarını durdurduğu ve sponsorların Mbappé'den ayrıldığı bildirildi
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