Şakasıyla Milyonlardan Oldu: Mbappé'nin Çinli Sponsorları İş Birliklerini Sonlandırdı
Çinli içecek devi Dongpeng, ülkenin en büyük süt üreticisi Mengniu ve peynir üreticisi Milkground, Kylian Mbappé ile tüm iş birliğini sonlandırdı. Kararlar 27 Ekim Salı günü art arda geldi. Gerekçe, Mbappé'nin Fransız programı The Bridge'e konuştuğu ve sosyal medyada dolaşan bir video oldu. Videoda Fransız yıldız, bugüne kadar gördüğü en komik internet meme'inin, yüzünün 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğü bir adamın görseline montajlandığı örnek olduğunu söyledi. Tepki markalarla sınırlı kalmadı: The Paper'ın aktardığına göre Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga yayınlarını ve Mbappé'nin oynadığı maçların yayınını durdurdu. Dongpeng, Mbappé'yi nisanda Bushuaila elektrolit içeceğinin yüzü yapmıştı. Tepkiler Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da hızla gündem oldu.
Videoda Mbappé, en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatörün görseline montajlandığı örneği anlattı
Dongpeng, milli duyguları incitecek davranışlara sıfır tolerans gösterdiğini söyleyip iş birliğini derhal bitirdi
Çin devlet televizyonu CCTV'nin La Liga ve Mbappé'nin maçlarının yayınını durdurduğu bildirildi
Mbappé eylülde diktatör temalı yapay zekâ görsellerinin siyasi ve insani farkındalık eksikliğini gösterdiğini söylemişti
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