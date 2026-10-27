Şakasıyla Milyonlardan Oldu: Mbappé'nin Çinli Sponsorları İş Birliklerini Sonlandırdı

Dongpeng yaptığı açıklamada, milli duyguları incitecek her türlü davranışa karşı sıfır tolerans politikası izlediğini belirtti ve Mbappé ile tüm iş birliğini derhal sonlandırdığını duyurdu. Şirketin elektrolit içeceği markası Bushuaila da resmi Weibo hesabından ortaklığın bittiğini ilan etti. Dongpeng, Mbappé'yi nisan ayında Bushuaila'nın yüzü olarak tanıtmış, Dünya Kupası boyunca da reklamlarında yapay zekâ ile üretilen Mbappé görsellerini kullanmıştı.

Çin'in en büyük süt üreticisi Mengniu da aynı gün ortaklığı bitirdi. Şirket, Çin halkının duygularını inciten sözlere kesinlikle karşı olduğunu ve bu konuda sıfır tolerans politikası uyguladığını açıkladı. Mengniu'nun adı, temmuz ayında Mbappé, Messi ve Lamine Yamal'ın süt kutularıyla poz verdiği bir tanıtım görselinde yer almıştı.

Üçüncü isim peynir üreticisi Milkground oldu. Şirket de diğer ikisine benzer bir açıklamayla anlaşmayı sonlandırdığını duyurdu. Mbappé'nin Çin'deki bir başka ortağı RedNote ise içerik ortaklığının 2024 sonunda zaten sona erdiğini belirtip ilgili tanıtım materyallerini kaldıracağını açıkladı.