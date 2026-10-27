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Şakasıyla Milyonlardan Oldu: Mbappé'nin Çinli Sponsorları İş Birliklerini Sonlandırdı

Şakasıyla Milyonlardan Oldu: Mbappé'nin Çinli Sponsorları İş Birliklerini Sonlandırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 11:21
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Çinli içecek devi Dongpeng, ülkenin en büyük süt üreticisi Mengniu ve peynir üreticisi Milkground, Kylian Mbappé ile tüm iş birliğini sonlandırdı. Kararlar 27 Ekim Salı günü art arda geldi. Gerekçe, Mbappé'nin Fransız programı The Bridge'e konuştuğu ve sosyal medyada dolaşan bir video oldu. Videoda Fransız yıldız, bugüne kadar gördüğü en komik internet meme'inin, yüzünün 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğü bir adamın görseline montajlandığı örnek olduğunu söyledi. Tepki markalarla sınırlı kalmadı: The Paper'ın aktardığına göre Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga yayınlarını ve Mbappé'nin oynadığı maçların yayınını durdurdu. Dongpeng, Mbappé'yi nisanda Bushuaila elektrolit içeceğinin yüzü yapmıştı. Tepkiler Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da hızla gündem oldu.

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Videoda Mbappé, en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatörün görseline montajlandığı örneği anlattı

Videoda Mbappé, en komik meme olarak yüzünün Çinli bir diktatörün görseline montajlandığı örneği anlattı

Dolaşıma giren videoda Mbappé, bugüne kadar gördüğü en komik internet meme'ini anlattı. Yüzünün bir adamın görseline eklendiği bu meme'deki kişinin 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğünü söyledi. France 24'ün aktardığına göre sözü edilen meme, Mbappé'nin yüzünün Mao Zedong görseline eklendiği montajdı. Mbappé'nin yüzünün farklı diktatör görsellerine yerleştirildiği benzer montajlar, bu yaz Dünya Kupası döneminde sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Dongpeng, milli duyguları incitecek davranışlara sıfır tolerans gösterdiğini söyleyip iş birliğini derhal bitirdi

Dongpeng, milli duyguları incitecek davranışlara sıfır tolerans gösterdiğini söyleyip iş birliğini derhal bitirdi

Dongpeng yaptığı açıklamada, milli duyguları incitecek her türlü davranışa karşı sıfır tolerans politikası izlediğini belirtti ve Mbappé ile tüm iş birliğini derhal sonlandırdığını duyurdu. Şirketin elektrolit içeceği markası Bushuaila da resmi Weibo hesabından ortaklığın bittiğini ilan etti. Dongpeng, Mbappé'yi nisan ayında Bushuaila'nın yüzü olarak tanıtmış, Dünya Kupası boyunca da reklamlarında yapay zekâ ile üretilen Mbappé görsellerini kullanmıştı.

Çin'in en büyük süt üreticisi Mengniu da aynı gün ortaklığı bitirdi. Şirket, Çin halkının duygularını inciten sözlere kesinlikle karşı olduğunu ve bu konuda sıfır tolerans politikası uyguladığını açıkladı. Mengniu'nun adı, temmuz ayında Mbappé, Messi ve Lamine Yamal'ın süt kutularıyla poz verdiği bir tanıtım görselinde yer almıştı.

Üçüncü isim peynir üreticisi Milkground oldu. Şirket de diğer ikisine benzer bir açıklamayla anlaşmayı sonlandırdığını duyurdu. Mbappé'nin Çin'deki bir başka ortağı RedNote ise içerik ortaklığının 2024 sonunda zaten sona erdiğini belirtip ilgili tanıtım materyallerini kaldıracağını açıkladı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin La Liga ve Mbappé'nin maçlarının yayınını durdurduğu bildirildi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin La Liga ve Mbappé'nin maçlarının yayınını durdurduğu bildirildi

Çin'de yayıncı cephesi de harekete geçti. Şanghay merkezli The Paper, kamu yayıncısına yakın kaynaklara dayanarak CCTV'nin La Liga yayınlarını ve Mbappé'nin forma giydiği maçların yayınını pazartesi gecesi itibarıyla durdurduğunu aktardı. EFE de haberi Pekin'den geçti. Karar kapsamında Mbappé'nin yer aldığı tüm reklamlar ve videolar yayından kaldırıldı, CCTV'nin haber uygulamalarındaki Mbappé içerikleri de silindi. Askıya almanın ne kadar süreceği belli değil. La Liga ve Real Madrid'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Konu diplomasi masasına da taşındı. Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, düzenli basın toplantısında Çin halkının duygularını inciten söz ve eylemlerin toplumun her kesiminden ortak tepkiyle karşılanacağını söyledi.

Mbappé eylülde diktatör temalı yapay zekâ görsellerinin siyasi ve insani farkındalık eksikliğini gösterdiğini söylemişti

Mbappé eylülde diktatör temalı yapay zekâ görsellerinin siyasi ve insani farkındalık eksikliğini gösterdiğini söylemişti

Mbappé'nin diktatör görsellerine yönelik sözleri bu kez ilk değil. Fransız yıldız eylülde, Dünya Kupası sırasında kendisini diktatör olarak gösteren yapay zekâ memleri hakkında konuşmuştu. Bunların bir kısmının hafif bir espri olduğunu ama tarihî trajedilerle anılan isimlerle kıyaslanmaktan rahatsız olduğunu söyledi. Bu tür paylaşımların zaman zaman insanlardaki siyasi ve insani farkındalık eksikliğini gösterdiğini de ifade etti.

Weibo'da 'Dongpeng, Mbappé ile iş birliğini sonlandırdı' başlığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bazı kullanıcılar Mbappé'nin görselinin Dongpeng ürünlerinden kaldırılmasını istedi. Mbappé veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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